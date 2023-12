Próspero Año Nuevo: SQM y Hancock sabrán la próxima semana si tuvieron éxito en su oferta por la australiana Azure

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El próximo 27 de diciembre o alrededor de esa fecha, la australiana Azure Minerals enviará a sus accionistas el folleto de transacciones de la oferta realizada por SQM y Hancock y que supone una mejora en la propuesta original, luego que la minera no metálica chilena y líder mundial en litio suscribieron un pacto con la firma de la millonaria australiana Gina Rinehart este lunes 18 de diciembre.

La presentación de la oferta fue autorizada por la Australian Securities and Investments Commission. La propuesta se hará mediante un acuerdo de estructuración o scheme of arrangement por 3,70 dólares australianos por acción de Azure, o si dicho acuerdo no es exitoso, mediante una oferta de adquisición por 3,65 dólares australianos por acción. Una mejora respecto de la oferta inicial de 3,52 por acción.

Azure tiene como principal activo la propiedad del 60% del proyecto de litio Andover, ubicado en Australia Occidental.

Cuando se lanzó la oferta, en la que SQM iba en solitario, el pasado 25 de octubre de 2023, la firma anticipó que la transacción debería quedar finalizada en aproximadamente cuatro meses a partir de esta fecha, es decir, a fines de febrero. Según conocedores de la operación, dicha fecha se mantiene, toda vez que el acuerdo con Hancock movió el calendario sólo cuatro días, ya que estaba previsto enviar el prospecto a los accionistas el 23 de diciembre.

Hancock posee el 18,37% de Azure y SQM es propietario del 19,42% y juntos manejan aproximadamente el 37,79% de la minera australiana.

Daniel Jiménez, socio de ILiMarkets, destacó que SQM, con el acuerdo con Hancock, no sólo viabiliza la compra de Azure, sino que se alía con una compañía australiana de primer nivel que permitirá desarrollar el proyecto Andover, dado que además de espaldas financieras cuenta con conocimiento de las regulaciones y el entorno del mercado del país oceánico.

El deal tiene hoy una tramitación expedita, señalan conocedores del proceso. El directorio de Azure ha recomendado la transacción. También cuentan con el apoyo del grupo Delphi (15% de la propiedad) y del grupo Creasy (12,84%) de la propiedad.

Según fuentes del sector, las tratativas se iniciaron el pasado 9 de noviembre y los avances se informaron a las autoridades a mediados de diciembre en hechos reservados.