SQM se asocia con Hancock de Gina Rinehart para una oferta conjunta por la totalidad de las acciones de la australiana Azure

Un nuevo intento de SQM para aumentar su participación en la australiana Azure Minerals Limited, propietaria del 60% del proyecto de litio Andover. La minera no metálica anunció que junto a Hancock Prospecting Pty Ltd llegaron a un acuerdo para realizar una oferta conjunta para adquirir hasta el 100% de las acciones que no poseen en la compañía.

Hancock está ligado a Gina Rinehart, la persona más acaudalada de Australia y que puso resistencia a la primera oferta que realizó SQM al aumentar su participación en Azure.

"La presentación de la oferta ha sido autorizada con esta fecha por la Australian Securities and Investments Commission. La oferta se hará mediante un acuerdo de estructuración o scheme of arrangement por 3,70 dólares australianos por acción de Azure, o si dicho acuerdo no es exitoso, mediante una oferta de adquisición por 3,65 dólares australianos por acción", dijo SQM en un Hecho Esencial enviado a la CMF. La transacción está sujeta a las aprobaciones del Foreign Investment Review Board de Australia y de las autoridades de libre competencia en ciertas jurisdicciones específicas, agregó.

"La oferta conjunta da por terminada la oferta realizada por la sociedad sobre las acciones de Azure informada por hecho esencial de 25 de octubre de 2023. La sociedad estima que la transacción debería quedar finalizada en aproximadamente 4 meses a partir de esta fecha. La transacción será financiada por la sociedad con recursos propios", agregó SQM.

De esta forma, SQM y Hancock tienen aproximadamente el 37,8%, por lo que desembolsarían hasta US$ 700 millones para adquirir el 100%.

Dos de los principales accionistas de Azure, Creasy Group y Delphi Group respaldarían la operación.

Además, el directorio de Azure recomendó por unanimidad la transacción en ausencia de una oferta superior.

“La transacción ofrece un resultado fantástico para los accionistas de Azure, incluido un aumento significativo en valor de la transacción original de SQM a pesar de la elevada volatilidad del mercado y el reciente deterioro de los precios del litio”, dijo el director general de Azure, Tony Rovira.

Buenos augurios

La operación daría a SQM, segundo mayor productor mundial de litio, un punto de apoyo en Australia con una participación en el proyecto Andover de Azure y una asociación con Hancock, que cuenta con infraestructura ferroviaria y experiencia local en el desarrollo de minas.

La operación se produce en medio de un frenesí de pactos entre productores de litio, dadas las buenas perspectivas de demanda a largo plazo del material clave para la transición energética, y en un momento en que los precios del litio se han desplomado debido a ventas de vehículos eléctricos este año más lentas de lo esperado.

Al asociarse con Rinehart, cuya empresa Hancock Prospecting había acumulado una participación de más del 18% en Azure en octubre, SQM ha superado un obstáculo importante para que su adquisición siga adelante. SQM ya posee más del 19%.

"En nuestra opinión, (la oferta combinada) es un buen augurio para completar la transacción", dijo el analista Paul Howard, de Canaccord, citado por Reuters. El martes, las acciones de Azure llegaron a cotizar a 3,71 dólares australianos.

Según los analistas, la oferta conjunta supone una victoria al esfuerzo de Rinehart de sumar exposición al litio, tras intentar y fracasar en un plan similar con Liontown Resources , en la que se hizo con una participación minoritaria frustrando una adquisición por parte del principal productor mundial de litio, Albemarle.

Los analistas consideran que la alianza de Rinehart con SQM sigue el guión de su asociación con la gigante Rio Tinto, que ayudó a Rinehart a desarrollar el know-how minero de su empresa.

La oferta de 3,70 dólares australianos por acción se realiza en el marco de un acuerdo que necesita el respaldo del 75% de los accionistas con derecho a voto. Si fracasa, hará una oferta de adquisición fuera del mercado a 3,65 dólares australianos por acción. Ambas son ofertas en efectivo.

La oferta fuera de mercado sólo necesitaría la aprobación de una mayoría simple de accionistas, confiando en la discreción de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones para permitir a los inversores que aprueben la operación mantener sus participaciones.

Eso significa que el gran accionista minoritario Mineral Resources, respaldado por el multimillonario australiano Chris Ellison, podría aprobar la operación sin tener que vender su participación del 13,6%, que adquirió por 4 dólares por acción.

Mineral Resources declinó hacer comentarios.

Azure dijo que su directorio había respaldado unánimemente la propuesta y animó a todos sus accionistas a apoyarla a menos que surgiera una oferta superior.

Dos de los principales accionistas de Azure, Creasy Group, que posee el 12,8%, y Delphi Group, que tiene el 10,2%, han confirmado a Azure que tienen la intención de vender todas sus acciones en ausencia de una propuesta superior para Azure, dijo Hancock.