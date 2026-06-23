Sonami designa a Marcelo Zapata como su nuevo director en Enami tras salida de Canut de Bon a Codelco
El gremio minero cuenta con dos cupos -entre 10 miembros- en la mesa de la minera estatal.
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La Empresa Nacional de Minería (Enami) dio a conocer que designó a Marcelo Zapata Carrizo como nuevo integrante de su directorio, luego de que la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) lo eligiera como representante de uno de los dos cupos que tiene en la mesa de la estatal.
Lo anterior, luego de que Alejandro Canut de Bon -nombrado como director de Enami en diciembre pasado- fuera ungido por el gobierno de José Antonio Kast como uno de los nuevos miembros del directorio de Codelco, cuya mesa es presidida por Bernardo Fontaine.
Así, según informó la compañía liderada por Juan Carlos Sáez a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Sonami comunicó la designación de Zapata en una sesión de directorio realizada el 17 de junio, decisión que fue ratificada por la estatal y comunicada oficialmente este 22 de junio.
Cabe recordar que la otra silla de Sonami en el directorio de Enami está ocupada por el reconocido abogado Carlos Claussen. La mesa de la estatal está conformada por 10 directores, cuyo presidente es el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
El perfil de Zapata
Zapata es ingeniero de Ejecución en Minas de la Universidad de Atacama y cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria minera. Actualmente se desempeña como gerente de Propiedades y Concesiones Mineras de Sociedad Contractual Minera Carola, una de las empresas ícono de la mediana minería del país.
Copiapino, ha desarrollado gran parte de su trayectoria ligada a la gestión de activos mineros, negociación de pertenencias, desarrollo de la pequeña minería y relacionamiento con actores del sector.
El nuevo director también ha tenido participación en distintas instancias gremiales y sectoriales. Entre ellas, figura como consejero de la Pequeña Minería de Sonami y director de la Comunidad de Aguas del Sector 4 del Río Copiapó.
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