Tierras raras en Penco: “Hoy somos el proyecto sustentable más desarrollado del mundo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una carrera contra el tiempo. Mientras el mercado presiona para que el proyecto de tierras raras en Penco, que desarrolla la canadiense Minera Aclara, ingrese a producción en 2027 y suministre a fabricantes de automóviles de Europa y Norteamérica estos magnetos claves en la electromovilidad y las baterías eólicas, la tramitación ambiental entró en las etapas decisivas. En estos días, se encuentra recibiendo las observaciones de los organismos sectoriales, entre ellos Conaf, que echó por tierra el proyecto precedente en 2023 al detectar que faltaban seis naranjillos de los más de un millón y medio de árboles catastrados, en tanto que el 22 de septiembre culmina la etapa de participación ciudadana, donde los sondeos de la compañía dan un 70% de apoyo a la iniciativa en la comunidad penquista.

El gerente general de la compañía, Nelson Donoso, espera responder la adenda a fines de 2024 e inicio de 2025, para tener la resolución de calificación ambiental durante el próximo año. Tras la construcción, la expectativa es estar con el producto en el mercado hacia fines de 2027.

En la fase de aleación de las tierras raras pesadas con hierro, se están haciendo pruebas con CAP, para usar a Huachipato para tal fin. Y para la fabricación de magnetos para baterías, están en conversaciones con la alemana Basf.

El ejecutivo no duda en afirmar que “hoy somos el proyecto sustentable más desarrollado del mundo”, donde es clave usar magnetos con trazabilidad, bajo la lógica de que si estamos en lucha contra el cambio climático, cómo podemos usar elementos que atentan contra él.

Donoso también destacó que el proyecto está avanzando en el valor agregado de estos elementos. Aclara se proyecta como uno de los pocos proveedores de disprosio y terbio, minerales esenciales para la producción de magnetos permanentes.

Las tierras raras tienen cuatro fases desde que se extraen hasta que llegan a las baterías: el primer producto es el concentrado de tierras raras, donde está Aclara ahora y lo hace en Penco; luego viene la separación de las tierras raras en pesadas y livianas. Tras ello, sigue el proceso de aleación con hierro de las sustancias pesadas, fase en la cual están haciendo pruebas con CAP para usar a Huachipato para tal fin. La cuarta etapa es la fabricación de magnetos, para lo cual está en conversaciones con la alemana Basf. “Mientras más avanzamos en la cadena de valor, mejor”, sostuvo el ejecutivo.

Las exigencias de Conaf

Tras el cese de tramitación ambiental en julio de 2023 por el episodio “naranjillos”, Aclara reformuló el proyecto, lo redujo y excluyó a la flora nativa de la zona de extracción de mineral. Ahí adoptó medidas adicionales, como revegetar con árboles nativos y entregar casi de 200 hectáreas a conservación, en especial de especies originarias en peligro, como queules y pitaos.

Así, de las más de 500 hectáreas del proyecto, prácticamente la mitad está destinada a bioconservación.

Sobre Conaf, Donoso hizo ver que están haciendo acciones concretas para proteger y permitir que perviva el bosque nativo. Además, destacó que sus encuestas muestran que la gente de Penco conoce el proyecto y en su mayoría, lo valora.

Aporte a Penco

Donoso vivió en Penco hasta los cuatro años y se considera “pencano”, un gentilicio propio de la comuna. Por lo mismo, cambiaron de domicilio social y ya está en la ciudad famosa por su loza. Pagarán impuestos allí (sobre $ 520 millones al año) y de esa localidad provendrán sus trabajadores (unos 2.200 entre directos e indirectos).

Esto no es gratis. El gerente general de Aclara detalló que un auto eléctrico tiene 1,5 kilo de tierras raras, que si son chinas cuestan US$ 40. Pero las de Aclara llegan a US$ 100 para esos 1,5 kilo, de los cuales unos US$ 60 se deben a los gastos en biodiversidad y a no usar agua en el proceso, dado que recirculan ese recurso.

¿Paga el mercado este mayor costo? “Sí”, responde Donoso. Por un lado, hay una legítima preocupación por la escasez y concentración de las tierras raras en el mundo, donde el 90% proviene de Asia (China). Y por otro lado, la trazabilidad es importante para los fabricantes de automóviles y turbinas eólicas de Occidente, pero también de Japón y Corea del Sur.