Disney supera las estimaciones de ganancias y busca US$ 2 mil millones adicionales en ahorros de costos

Walt Disney Co. registró ganancias mejores de lo esperado en el cuarto trimestre (fiscal) y dijo que buscará US$ 2 mil millones adicionales en ahorros de costos.

Las ganancias de la compañía de entretenimiento más grande del mundo aumentaron a US$ 0,82 por acción, excluyendo algunos artículos, dijo Disney este miércoles. Eso superó el promedio de US$ 0,69 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Los ingresos, en tanto, crecieron 5,4% a US$ 21.200 millones, en comparación con las estimaciones de US$ 21.400 millones.

El aumento de ganancias y la mayor reducción de costos ayudarán al director ejecutivo Bob Iger a contrarrestar la ofensiva del inversionista activista Nelson Peltz, cuya firma Trian Fund Management controla una participación de aproximadamente US$ 2.500 millones en Disney y busca conseguir varios puestos en el directorio. Iger se había comprometido previamente a recortar más de US$ 5.500 millones en gastos anuales y ya ha eliminado 7 mil puestos de trabajo.

Unidades de negocios

Los emblemáticos parques temáticos de Disney generaron el mayor aumento de ganancias, con utilidades que crecieron 31% a US$ 1.760 millones en el período finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos de la división, que incluye productos de consumo, crecieron 12% a US$ 8.160 millones, liderados por un incremento de 55% a nivel internacional.

Las pérdidas en el negocio de streaming de Disney, incluido ESPN+, se redujeron a US$ 387 millones en el trimestre, superando las proyecciones de Wall Street. La compañía ha dicho que busca obtener ganancias en ese negocio para el cuarto trimestre del nuevo año fiscal que recién comienza.