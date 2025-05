El grupo estadounidense dueño de Banmédica cambia inesperadamente a CEO tras renuncia de ejecutivo "por motivos personales"

UnitedHealth Group, controlador de Empresas Banmédica, reemplazó inesperadamente a su CEO y suspendió sus previsiones de ganancias, lo que genera cada vez más dudas sobre cómo la compañía, antes considerada una apuesta segura por los inversionistas, ha podido equivocarse tanto en sus predicciones de costos.

La compañía designó al presidente y exdirector ejecutivo Stephen Hemsley para el cargo principal, alegando que Andrew Witty dimitió "por motivos personales". La aseguradora de salud, cuyo principal ejecutivo de seguros fue asesinado en Nueva York el pasado diciembre, también desmintió sus previsiones para 2025.

La noticia hizo caer las acciones un 11% a las 9:30 h en Nueva York. La acción ya había caído un 25% en lo que va del año hasta el lunes, reduciendo en US$ 122.000 millones su valor de mercado.

El desplome de sus previsiones sorprendió a los inversionistas una vez más. Es la última de una serie de sorpresas en los últimos dos años, cuando los aumentos inesperados de los costos médicos parecieron pillar desprevenida a UnitedHealth.

Esto ha dejado abiertas las dudas sobre la capacidad de la compañía para anticipar y gestionar los costos médicos, a pesar de que su tamaño y alcance superan a los de sus rivales. Los competidores, incluidos Humana Inc. y Elevance Health Inc., no informaron desafíos tan arraigados este año.

La decisión de colocar a Hemsley en el puesto principal fue elogiada por los analistas.

Este ejecutivo de 72 años se incorporó a UnitedHealth en 1997 y se desempeñó como director ejecutivo durante aproximadamente una década, a partir de 2006.

Durante su mandato, la compañía experimentó un crecimiento vertiginoso, al expandirse a otras áreas como los beneficios farmacéuticos y la prestación de servicios de salud, una estrategia que algunas aseguradoras rivales intentarían replicar posteriormente.

"Creemos que el Sr. Hemsley es la persona adecuada para transformar UNH", declaró Jessica Tassan, analista de Piper Sandler, en una nota.

Hemsley seguirá siendo presidente. En un comunicado, se comprometió a que la compañía alcance su "objetivo de crecimiento a largo plazo del 13% al 16%".

Retiran pronóstico de resultados

La compañía anunció la retirada de su perspectiva de resultados, debido a que los costos médicos de muchos beneficiarios de Medicare Advantage nuevos en la compañía se mantuvieron más altos de lo esperado. UnitedHealth es el mayor vendedor de planes de salud.

En abril, la compañía recortó su pronóstico anual —una decisión inusual para una empresa conocida por sus pronósticos conservadores— y reportó su primera pérdida de ganancias en más de una década.

Las acciones de la compañía cayeron un 23% en un solo día, la mayor caída desde agosto de 1998, lo que redujo el valor de mercado en aproximadamente 115 mil millones de dólares.

Sorprendida por el aumento de los costos médicos, el desempeño de la compañía "fue francamente inusual e inaceptable", declaró Witty, de 60 años, a los analistas tras los resultados.

El director financiero, John Rex, afirmó que la compañía creía que su pronóstico revisado en abril "reflejaba fielmente las presiones de costos" en ese momento. Sin embargo, la compañía enfrentaba un deterioro en sus perspectivas incluso desde su decepcionante informe de ganancias del mes pasado.

Desde entonces, ha observado un impacto mayor al previsto debido a la incorporación de nuevos miembros a los planes de seguro de UnitedHealthcare. La compañía también ha observado un aumento en los costos de la atención médica en los planes de Medicare, e indicios de que estas tendencias se están extendiendo a otras áreas más allá de Medicare.

UnitedHealth ha tenido un año difícil en general desde el asesinato en diciembre de un alto ejecutivo. La compañía se enfrentó a un torrente de críticas en redes sociales por parte de personas hartas del sistema de salud estadounidense.

No es inusual que las empresas recuperen a sus antiguos directores ejecutivos en momentos turbulentos, cuando el precio de sus acciones está a la baja. Dollar General Corp., Walt Disney Co. y Bausch & Lomb Corp. se encuentran entre las que han recurrido a líderes anteriores para solucionar problemas en los últimos años. Cabe destacar que Starbucks Corp. renovó a Howard Schultz dos veces para tres periodos diferentes al frente de la cadena de cafeterías.

Las reelecciones tienden a estabilizar o incluso impulsar las acciones en baja a corto plazo, pero rara vez recuperan las ganancias perdidas, según datos recopilados por Bloomberg.