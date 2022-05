Alerta por retiro de productos antisépticos se extiende a las clínicas: inician gestiones para abastecimiento

La decisión del Instituto de Salud Pública (ISP) de suspender el uso y ordenar el retiro de productos antisépticos del laboratorio Difem Pharma la semana pasada tras detectar presencia de bacterias, y la consiguiente cuarentena hasta concluir la investigación en curso, encendieron las alarmas sobre restricciones, o eventuales desabastecimientos, de estos insumos claves en las redes de atención.

La preocupación por el stock de compuestos usados en procedimientos clínicos como curaciones e intervenciones quirúrgicas –tanto en la atención a los pacientes como en la preparación del personal- se expresó primero a nivel de la red hospitalaria pública, ya que el laboratorio bajo escrutinio es el principal fabricante local de productos altamente utilizados como el antibacterial Dichlorexan.

“Hemos coordinado con la autoridad para adquirir los productos necesarios haciendo un manejo cuidadoso ante la escasa disponibilidad”, dijo Clínicas de Chile.

Dentro de las gestiones de las autoridades, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (Cenabast) asumió la tarea de suplir la interrupción del suministro buscando proveedores alternativos, con la meta de asegurar la operación de 84 hospitales al cierre de esta semana, que se suman a otras 15 entidades que realizaron compras directas. “El objetivo es que no se suspendan procesos y se satisfagan las necesidades críticas. Tomando en cuenta que esta situación implica un riesgo de desabastecimiento porque el principal actor en ese mercado no puede distribuir, lo estamos cubriendo con un programa alternativo en los productos más importantes con el laboratorio Ecolab”, indica Jaime Espina, Jefe de la División de Abastecimiento de Cenabast. Añade que en este plan “estamos haciendo todas las acciones logísticas para suplir las necesidades de la salud pública y tenemos un stock de seguridad para enfrentar emergencias, en estricta coordinación con el Minsal”.

No obstante los esfuerzos desplegados para mantener la situación controlada, Espina precisa que esta coyuntura “todavía no está resuelta, y estamos con un estado de racionalización de los productos críticos a nivel de la red pública con un uso más focalizado, y estamos haciendo todas las acciones para no generar desabastecimiento”.

Prestadores privados

Los efectos del escenario de restricción se extendieron al sector privado. Tras la reacción inicial –“en que se sacó todo de circulación en forma inmediata y se repusieron los productos con otros proveedores para dar seguridad y continuidad a los procesos”, indican desde Clínica Indisa-, los prestadores activaron un plan de acción que incluye su coordinación con las autoridades.

“Los productos involucrados son insumos muy relevantes en el funcionamiento clínico. Por esta razón, hemos coordinado con la autoridad para adquirir los productos necesarios haciendo siempre un manejo cuidadoso ante la escasa disponibilidad”, explicó Clínicas de Chile. Al respecto, desde el gremio detallaron que “hemos mantenido una coordinación con el Ministerio de Salud, y seguimos en contacto permanente con la Cenabast para evaluar la situación en tiempo real, de manera de generar todas las condiciones necesarias para seguir brindado una oportuna atención a los pacientes”.

Respecto al escenario en el sistema privado, el Jefe de la División de Abastecimiento de Cenabast señaló que “estamos a la espera de consolidar la demanda de ese sistema, que nosotros no conocemos ni manejamos, y desde la semana pasada estamos coordinados con la Asociación de Clínicas para poder racionalizar con ellos el consumo de estos productos. El objetivo es que no haya suspensión de pabellones en ninguna clínica ni hospital público”.

En función de este balance, el próximo paso que puede dar el Minsal es una declaración de situación de desabastecimiento y, una vez que se emita el decreto respectivo, posibilitaría a los privados comprar estos insumos directamente a la Cenabast.

En ese escenario se abre la posibilidad de que el organismo intermedie en el abastecimiento de estos productos a las clínicas, “ya sea porque nosotros vendamos directamente a los privados o mediante la articulación con los proveedores y racionalicemos sus stock para que a su vez les vendan a ellos”, indica Espina.

De acuerdo a diversas fuentes consultadas, el decreto se encuentra en elaboración a la espera de que sea oficializado.