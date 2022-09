Isapres inician devolución de fondos a los afiliados y nuevo proceso de reajuste de los planes de salud

A tres semanas del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que paralizó el reajuste de los planes base de las isapres que estaba en curso para el periodo 2022-2023 e instruyó la realización de un nuevo proceso, la Superintendencia de Salud anunció ayer el envío de las circulares para implementar finalmente este mandato.

Como medida más inmediata, el regulador puso en marcha el procedimiento para devolver a los afiliados los dineros cobrados por concepto del alza de los planes en los tres meses que alcanzó a operar la adecuación de precios que dejó sin efecto el dictamen del máximo tribunal (ver nota relacionada).

Además, la superintendencia informó ayer la fórmula establecida para el nuevo proceso de adecuación de planes 2022-2023, el cual implementará con un rápido cronograma en las próximas semanas. Este partió con un período de dos días para que cada isapre fundamente su propuesta de alza de planes hasta mañana jueves, tarea que se basa sobre las instrucciones del fallo que exigen justificar los incrementos a partir de las variaciones de costo y uso de las prestaciones y licencias médicas, indicador que en ningún caso podrá ser superior al 7,6% establecido por la autoridad en marzo pasado.

A continuación, la superintendencia pasará a realizar la verificación de los antecedentes del alza por parte de cada isapre hasta el 15 de septiembre, tras lo cual corren las etapas finales para aquellas aseguradoras a las cuales se les hayan aceptado sus propuestas de incremento de planes: un periodo de diez días corridos para notificar a las personas -esto es, al 25 de septiembre- y, luego, un lapso similar para que los afiliados ejerzan su opción de oponerse al alza, cambiar de plan o desafiliarse. Tal cual ha operado hasta ahora, si la persona afiliada no se pronuncia en este plazo, el incremento se entiende por aceptado.

Finalmente, la isapre autorizada notificará a los empleadores entre los días 5 y 10 de octubre.

Reparos de las isapres

Junto con señalar que este proceso “es distinto a todos los que se han realizado previamente -porque obedece a una nueva ley, se guía por la reciente circular y fue mediado por la Corte Suprema-, sino porque la cifra de reajuste considera los años en que los precios estuvieron congelados”, la Asociación de Isapres indicó ayer que su entrada en vigencia “es determinante en la certidumbre jurídica y viabilidad operacional” de la industria.

No obstante, el gremio puntualizó que esto “no resuelve la crítica situación del sector, cuyos alcances están siendo abordados en una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, para garantizar la continuidad de los beneficios y evitar un quiebre que impacte a todo el sistema”.

Entre los temas que quedaron pendientes para la industria está su solicitud de retroactividad del próximo ajuste para los meses en los que operó el ajuste frenado por el fallo, para lo cual ahora las aseguradoras sólo cuentan con la opción de recurrir a los tribunales.

“Las isapres perdimos el año para adecuar, pues los ingresos de octubre, noviembre y diciembre se netearán con las devoluciones de julio, agosto y septiembre que irán a las cuentas de excedentes. Por tanto, se pueden proyectar pérdidas para este año a menos que tengamos decreto GES en 2022”, señala una fuente del sector.

Otros temas cruciales son el manejo que la autoridad dará a las licencias médicas y a la tabla de factores.

¿Cómo operará el reintegro

de los dineros a las personas?

Las aseguradoras implementarán la devolución del porcentaje del alza cobrada durante junio, julio y agosto recién pasados, por la vía de los excedentes.

El fallo de la Corte Suprema ordena que el porcentaje de alza cobrado por las isapres durante los tres meses en los que alcanzó a estar vigente el proceso de ajuste 2022-2023 sea restituido a los afiliados por la vía de excedentes. De esta forma, el incremento que alcanzó a operar en junio será reconocido por este mecanismo en octubre próximo, en tanto los correspondientes a los meses de julio y agosto se pondrán a disposición de los beneficiarios en noviembre y diciembre, respectivamente, explicó el superintendente de Salud.

En los casos de aquellos beneficiarios que no utilicen estos excedentes para su fin inmediato -como, por ejemplo, la compra de bonos o medicamentos-, las isapres deberán devolver ese saldo acumulado de sus cuentas individuales de cotización por medio de transferencia electrónica o mediante el cobro directo en oficina en enero próximo.

Además de la devolución de los montos que alcanzaron a ser cobrados en la frenada adecuación de precio base, la superintendencia impartió la instrucción de abordar los efectos que provocó el alza en los afiliados. Es así que las isapres deberán revertir los cambios de plan por esta causa -, y, finalmente, reincorporar a las personas que hayan sido desafiliadas al no aceptar el alza.

Para los casos de afiliados que hayan migrado de un plan debido el incremento del precio base, el regulador dispuso las medidas administrativas para que éstos puedan revertir este proceso y volver al contrato original en las condiciones previas al alza implementada desde junio. Para concretar lo anterior, Víctor Torres explicó que bastará la sola petición de la persona para materializar el cambio por cualquier vía (correo electrónico, carta o similar) y que la isapre no podrá exigir que ésta deba acreditar que esa decisión se debió al proceso de adecuación.

Un procedimiento similar podrán seguir quienes se hayan desafiliado de la isapre por no tener la posibilidad de pagar el incremento del precio base de su plan. Para estos casos, la superintendencia intruyó su reintegro si es que así se manifiesta, y las isapres no podrán solicitar declaración de salud y deberán incorporar a todas las cargas que el afiliado tenga y/o tenía al momento de desafiliarse.

“Siguiendo las instrucciones, las isapres restituirán la adecuación en los términos señalados por el regulador, y se entregarán las condiciones para que las personas reviertan los cambios de planes o desafiliaciones, según corresponda”, indicó ayer el gremio.