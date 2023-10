Las definiciones de Cristián Baeza, el hombre clave de la próxima propuesta de reforma a la salud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Todo apunta a que el médico y profesor Cristián Baeza se convertirá en un referente clave para el mundo de la salud en los meses que vienen. El actual director ejecutivo del Center for Healthy Development -organización técnica independiente sin fines de lucro con base en Washington DC - será el secretario ejecutivo de la Comisión para la Reforma a la Salud que convocó el Senado y que contará con la participación de nueve exministros de salud, tres exsubsecretarios e igual número de exsuperintendentes, más representantes del sector privado y académico.

Este alineamiento de todos los exministros de salud, desde la administración de Ricardo Lagos en adelante, da cuenta de la dimensión de la misión dar estructura a la discusión de los problemas del sector privado y público, y que asumió de lleno aterrizando en el país para organizar el trabajo de este grupo que parte la próxima semana al alero de la Comisión de Salud del Senado. Esta instancia de la Cámara Alta tuvo su primera reunión preparatoria hoy con miras la instalación de la comisión a partir de la próxima semana.

Master de la prestigiosa universidad Johns Hopkins en salud pública, Baeza tiene credenciales probadas para esta tarea. En el país trabajó en el Minsal entre 1990 y 1994, y fue director de Fonasa por un año durante el gobierno de Eduardo Frei; mientras que a nivel internacional se desempeñó por cinco años en el Banco Mundial hasta llegar a ser el máximo directivo sectorial en el organismo multilateral. “Presidí la junta sectorial de Salud, Nutrición y Población, liderando una práctica de más de 400 personas (técnicas, de apoyo, y consultores) ubicados en Washington DC y en más de 40 países alrededor del mundo, y supervisando una cartera activa de 140 proyectos para una cartera activa total de aproximadamente US$15 mil millones y compromisos financieros y técnicos anuales de US$ 2 mil millones a US$ 3,5 mil millones”, detalla Baeza en Linkedin.

Radicado en Estados Unidos, en las últimas dos décadas su labor ha estado enfocada en academia como profesor de la Universidad de Washington (Seattle), y en la asesoría a gobiernos, sector privado y organizaciones en más de 50 países, como experto global en financiamiento de sistemas, aseguramiento, regulación y políticas de salud, especialmente en Américas, Medio Oriente y Asia. También entre 2020 y 2023 prestó servicios a RedSalud CCHC.

Desde esta trayectoria se apresta a liderar el debate que protagonizarán los extitulares del Minsal Osvaldo Artaza y Pedro García (Ricardo Lagos), Álvaro Erazo y Marisol Barría (Bachelet I), Emilio Santelices y Enrique Paris (Piñera II), Carmen Castillo y Helia Molina (Bachelet II), y Begoña Yarza (Gabriel Boric). Además, coordinará ese debate con los aportes del equipo técnico compuesto por exsubsecretarios Paula Daza, Fernando Araos y Luis Castillo; los exsuperintendentes de Salud: Manuel Inostroza, Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández, y representantes del mundo privado, como el dr. César Cárcamo (Colegio Médico); el dr. Marco Antonio Núñez, y los expertos Carolina Velasco, Matías Goyenechea y Guillermo Paraje (U. Adolfo Ibáñez).

Tras el anuncio de esa instancia –que coincidió con la entrega del esperado informe del comité técnico por la ley corta de isapres-, Baeza entregó las primeras definiciones respecto de la crisis de la salud ante los senadores el 10 de octubre pasado, y en las que aborda la relación que existe entre la tarea inmediata de dar una salida a la crisis del sistema asegurador privado para evitar un colapso en el corto plazo, con la necesidad de estructurar un nuevo modelo de salud que concrete la reforma que se ha venido intentando en los últimos años, junto con asegurar un proceso de transición viable.

“Personalmente, y con los años que vivo mirando Chile, a mí me parece que es muy difícil avanzar en una reforma de isapres propiamente tal, sin tener referencias a otras partes del sistema, que van a ser no solamente necesarias, sino que indispensables para incluso el éxito de una reforma o de un apoyo a la viabilidad financiera de la industria”, destaca

En su análisis, Baeza considera que el presente de la salud chilena está cruzada por dos problemas centrales: “esta no es solo la crisis de las isapres, sino también la crisis de los prestadores privados, que es un poco más soterrada, pero que me parece que es probablemente tanto o más preocupante”.

Una demostración del escenario que está viviendo el país y sus implicancias para el conjunto del en el sector privado en salud, indica, es la tendencia hacia una reducción progresiva en el número de afiliados a las isapres. “Otro tema que conduce esta crisis en ciernes es el rol creciente y preponderante que el Fondo Nacional de Salud tiene, ya que, me parece que, en los hechos, es el cuasi seguro público único en Chile. No me sorprendería que lleguemos al 90%, tenemos un seguro que es prácticamente monopsónico en la práctica”, explica.

En este marco, enfatizó que la dimensión de los problemas del sector representa “una gran oportunidad, y probablemente una necesidad, para preguntarse cómo efectivamente se pone en el contexto de una reforma del sistema de salud en Chile. Y hay partes del sistema que van a ser imprescindibles para que esto funcione: el rol creciente del Fonasa, de facto, como él asegurador único nacional; los temas regulatorios que tienen que ver con este nuevo espacio – incluso, se centra a una reforma de las isapres más profunda, así como de Fonasa y la Superintendencia-, y por último, las transformaciones que tienen que ver con el mercado de prestadores privados”.