Reforma de salud: autoridades retoman ofensiva, pero senadores cuestionan avance y falta de definiciones

Mientras la tramitación del proyecto de ley corta de isapres tomó una nueva pausa ayer en el Senado (ver recuadro), la discusión de una reforma estructural al sector comenzó a tomar forma: para la próxima semana está programado el inicio del trabajo de nueva comisión asesora, para la cual esa instancia parlamentaria convocó a nueve ex ministros, además de exsubsecretarios y exsuperintendentes, informó ayer martes el senador Juan Luis Castro.

Pese a correr en paralelo a la discusión de la iniciativa que busca de implementar los fallos de la Tercera Sala de Corte Suprema sobre tabla de factores y posibilitar una salida que evite un colapso de la industria, el debate sobre el futuro del sistema global escaló como necesidad para orientar los ejes de una transición del aseguramiento privado de salud.

Pero esta discusión partió con una doble polémica tras la exposición del Coordinador de la Reforma a la Salud del Minsal, Bernardo Martorell, quien se centró en el desarrollo del programa de Atención Primaria en Salud (APS) en siete comunas como piloto de una posterior universalización de esta estrategia como eje del modelo al que aspira el Ejecutivo.

Desde esta base, el director de Fonasa, Camilo Cid, argumentó en favor de retomar la discusión sobre “el cambio estructural que propone el Gobierno que, como es programáticamente conocido, es un Fondo Universal de Salud, respecto del cual el Presidente anunció un proyecto de ley en junio del año pasado”. Básicamente, agregó, “se trata de dar cuenta de un futuro al que apunten los cambios del sistema y a los cuales se va a enlazar la transición que se produzca a partir de lo que se proponga finalmente como ley corta, de una manera que sea coherente con el proyecto de mayor plazo”.

Sobre la oportunidad de abordar ahora el diseño de un modelo basado sobre un Fondo Universal de Salud, Cid manifestó que “después de las situaciones que cambiaron el horizonte en función de la crisis generada en el sistema privado a partir de los fallos de la Corte Suprema, esto tenía que estabilizarse para continuar la discusión del financiamiento a un nivel más estructural”.

A su vez, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, instó a “hacerse cargo de la segregación y de la fragmentación que actualmente tiene el sistema y los altos costos asociados a ello”, abordando el debate de “una eventual reforma de una manera desprejuiciada, donde ojalá pudiéramos tener acuerdo respecto a determinados principios básicos y un ordenamiento del modelo mucho más eficiente”. En este escenario, subrayó la conveniencia de dotar a la Superintendencia de “mayores atribuciones de fiscalización”, especialmente tomando en cuenta el “rol que pueda jugar en la supervigilancia sobre un eventual seguro nacional único”.

La reacción de los senadores de oposición fue inmediata. “Veo una discusión muy atrincherada respecto del modelo, pero lo que la gente quiere es atención de salud ahora. Hay poco sentido de realidad respecto de hacia dónde debiera caminar la reforma. Y les quiero pedir que primero cuantifiquen las fuerzas al interior del Parlamento, porque si no avanza en una reforma que tenga los votos, tenemos un problema”, advirtió el senador Francisco Chahuán (RN).

En la misma línea, el senador Sergio Gahona (UDI) enfatizó: “hay cuestiones fundamentales que se tienen que considerar en esta reforma -provisión mixta de salud, libertad de elección y foco en los pacientes- y va a ser difícil avanzar en ella si no logramos resolver el problema que tiene hoy el sistema de aseguramiento privado, a lo menos transitoriamente; si no, no hay nada que discutir”.

“Se requiere más osadía”

Pese a coincidir en valorar el trabajo en materia de reforma a la salud que a la fecha se ha centrado en el programa APS –que en 2024 busca incorporar 13 nuevas comunas al plan piloto en curso- tanto senadores oficialistas como de oposición cuestionaron tanto la poca envergadura de los esfuerzos realizados, como la falta de una arquitectura y contenidos que guíen un futuro cambio estructural.

“Me parece que vamos muy lento. Recién al tercer año de Gobierno vamos avanzar en un piloto de APS de 20 comunas, además con bajo nivel poblacional, mientras estamos hablando de 345 comunas. Creo que requiere un poquito más de osadía, y dejarnos de estos planes piloto que al final son como como laboratorios de reforma, pero no es la reforma. Entonces, ahí se requiere avanzar políticamente de manera más decidida”, manifestó el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Ministra de Salud pidió prórroga de dos semanas para indicaciones a ley corta de isapres

La Comisión de Salud del Senado aprobó ayer martes una extensión del plazo de presentación de indicaciones del Ejecutivo a ley corta de isapres por un plazo de dos semanas a contar de la fecha original establecida el 20 de este mes.

La medida fue adoptada a petición de la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó el senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión, quien indicó que la solicitud de aplazamiento se adoptó “a petición del Ejecutivo por razones que se entienden, y eso significa hasta el día 3 de noviembre”. Dado que esa fecha corresponde a una semana distrital, en el Congreso consideran que las indicaciones del Gobierno se comenzarán a discutir en la comisión a partir del lunes 6 de noviembre.

El motivo de la petición fue la necesidad de contar con más tiempo para analizar las conclusiones del informe de la comisión técnica convocada por la Cámara Alta y que fue presentado el lunes de la semana pasada. “Se está trabajando en las indicaciones acordadas y uno de los insumos que vamos a tomar es el informe elaborado por la mesa técnica y varios de los antecedentes que han salido ahí requieren de un mayor análisis y ponderación, tal como fue el compromiso del Ejecutivo”, señaló el abogado Jaime Junyent, asesor del Ministerio de Salud.