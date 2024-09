Super de Salud aprueba plan de pagos de Isapre Esencial: será la primera en cerrar la implementación de la ley corta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Superintendencia de Salud aprobó el plan de pago y ajustes de la primera de las isapres abiertas. Se trata de Esencial, ligada a la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, el mismo grupo detrás de la Clínica Alemana.

El plan de pago y ajustes consiste en una propuesta que las aseguradoras debían enviar a la autoridad para implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, que instruyó a todas las empresas actualizar sus planes a la Tabla de Factores Única (TFU) vigente desde abril de 2020.

El caso de Esencial es diferente al de las otras isapres, dado que comenzó a operar recién en 2022, por ende, no tiene contratos anteriores a la TFU. Así, esta compañía no tendrá que realizar devoluciones masivas a sus usuarios y no aplicará una prima extraordinaria para subir el precio de los planes.

Así lo informó esta mañana la aseguradora a sus usuarios, a quienes señaló que no aplicaría el alza extraordinaria en sus planes. Eso sí, la isapre sí tendrá que hacer devoluciones por las cargas menores de dos años.

"En diciembre de 2023 suspendimos voluntariamente el cobro a afiliados con cargas nonatas y menores de dos años. Ahora, nos corresponde devolver los montos cobrados entre diciembre de 2022 y la fecha de suspensión. Si esto aplica a tu contrato, recibirás información del monto y plazo de pago en los próximos días", escribió Esencial a sus beneficiarios.