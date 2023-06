Tohá por dichos de Vivanco sobre el fallo de las isapres: "Esto es una novedad, por lo que hay que pedir una aclaración"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones de la presidenta (S) de la Tercera Sala y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dijo que los excedentes de las isapres se tienen que devolver solo "a las personas que demandaron": “Esto es una novedad (…) Lo que corresponde hacer, a través de la Superintendencia (de Salud), es pedir una aclaración respecto a los alcances que tienen estas declaraciones".

Los dichos se hicieron a través de una entrevista, por lo que corresponde pedir un recurso de aclaración formal, afirmó. Agregó que anteriormente el Gobierno ha pedido aclaraciones, pero no sobre esta materia en particular, porque “no parecía que hubiera dudas”.

El impacto de la crisis Jara-Larraín en el Ministerio del Trabajo

Eso sí, aclaró que esto “no altera el curso del proyecto que presentó el Ejecutivo”, porque “no hace mención a montos, sino a mecanismos que se ocuparán para pagar los montos que correspondan”.

En este sentido, la ministra aseguró que "estamos dispuestos a conversar, pero sí tener presentes algunos principios como que cualquier modalidad que busquemos para que se pague lo que ordene la corte, no se base en evitar que se pague o hacer una especie de 'perdonazo'".

Isapres: grupo transversal de diputados impulsa un proyecto que propone que aseguradoras paguen con acciones lo adeudado

Y señaló: “Buscamos que se pague, pero sin que eso genere inviabilidad del sistema”, porque “no queremos que las personas afiliadas al sistema queden desprotegidas”.