Amazon no asiste a audiencia de conciliación y Chileactores solicitará retiro de su contenido de Prime Video

La Corporación de actores y actrices de Chile (Chileactores) busca obligar que Prime Video -la plataforma de streaming de Amazon- pague por derecho de autor y en una medida de presión solicitará el retiro de toda su programación como La Jauría, 31 minutos, Los 80, entre otros.

El 2 de octubre, el gremio demandó a la tecnológica por transmitir contenido ligado a sus socios sin el pago de la tarifa por los derechos intelectuales. En vez de contestar, el supuesto representante de la compañía ligada a Jeff Bezos presentó una petición de nulidad de juicio y no asistió a la audiencia de conciliación estipulada para el 10 de octubre, lo que implicó que el 1º Juzgado Civil de Santiago declaró a Amazon en rebeldía.

Una empresa sin representante

En su demanda, Chileactores solicitó que el representante de Amazon.com Services LLc, Javier José Romano se presentara a la audiencia de conciliación. Sin embargo, el abogado del ejecutivo, José Sebastián Jofré respondió que "dicha notificación es nula porque mi representado no tiene ni jamás ha tenido poder alguno de representación ni ninguna relación de ninguna especie o naturaleza, con la empresa".

En concreto, alegó que "existe perjuicio para mi representado, pues se le ha involucrado en un procedimiento judicial como representante legal de una empresa con la que no tiene relación alguna y, menos aún, representación legal". Sin embargo, según LinkedIn, Romano tiene en sus redes que su cargo es senior practice manager de Amazon Web Services (AWS).

Ante la acción, Chileactores salió a contraatacar. A juicio de los abogados, los socios de Contreras Velozo, Javier Velozo y Pablo Pardo, esta estratégia es un intento "de mala fe, con el evidente propósito de dilatar el proceso en beneficio de su empresa mandante, Amazon y el Sr. Romano decidieron que este último presentara un incidente para suspender la audiencia de estilo".

El 1º Juzgado de Santiago rechazó la petición de nulidad de Romano.

Amazon en rebeldía

Ante la no concurrencia de Amazon, Chileactores reveló en el juicio que con fecha al 2 de octubre envío un e-mail a una serie de ejecutivos ligados a la compañía con la notificación de la acción judicial. Entre ellos, destacan al CEO de Amazon, Andy Jassy; Gracia Larraín (Head of Brand PR, Latin America, Amazon Prime Video); Javiera Balmaceda (Head of Local Originals, Latin America), quien es hermana del actor Pedro Pascal, entre otros.

"El mismo día de la notificación, de buena fe, Chileactores envió la demanda y las resoluciones dictadas en el proceso a una serie de ejecutivos de Amazon, incluyendo a aquellos que tiempo atrás mi representada había contactado para intentar cobrar extrajudicialmente las tarifas", sostuvo.

Con este escenario de fondo, Chileactores explicó que dado que Romano no se presentó al juicio su siguiente acción será pedir que se acoja parcialmente la demanda, cuyo resultado será el retiro de toda la programación de sus socios, entre ellos películas, series, doblajes.