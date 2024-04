Netflix hace trizas los pronósticos del mercado con 9,3 millones de nuevas suscripciones y ganancias récord

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Netflix registró su mejor comienzo de año desde 2020, atrayendo a más clientes nuevos de lo que nadie esperaba gracias a una fuerte parrilla de programas originales y una ofensiva contra el intercambio de contraseñas.

El gigante del streaming sumó 9,33 millones de clientes en el primer trimestre de 2024, según el comunicado publicado este jueves, casi duplicando los 4,84 millones estimados en promedio por los analistas, informó Bloomberg La compañía atrajo a nuevos clientes de todo el mundo, mostrando especial fortaleza en Estados Unidos y Canadá.

La compañía registró utilidades de US$ 5,28 por acción e ingresos por US$ 9.370 millones en el trimestre, en ambos casos anotando máximos históricos.

Las expectativas para el primer trimestre de Netflix se habían disparado en los últimos días, a medida que un analista tras otro publicaba favorables previsiones. La empresa cumplió con las expectativas y señaló que el crecimiento continuaría.

Las ventas crecerán en torno a 16% en el actual segundo trimestre -un ligero aumento con respecto al primero-, pronosticó en una carta a los accionistas. El número de nuevos abonados será menor en este período que en el primero, según la empresa, alegando estacionalidad.

Historia de recuperación

Netflix se ha recuperado de una desaceleración en 2021 y 2022 para crecer a su ritmo más rápido desde los primeros días de la pandemia. Eso se debe en gran parte a sus medidas enérgicas contra las personas que estaban usando la cuenta de otra persona.

La empresa calcula que más de 100 millones de personas utilizaban una cuenta por la que no habían pagado. Aunque los directivos de Netflix temían una reacción violenta de los clientes, la empresa ha conseguido convencer a millones de usuarios de que paguen por el acceso.

Esos nuevos clientes han tenido mucho que ver. En lo que va de año, Netflix ha estrenado un nuevo éxito cada dos semanas, incluidas series como "Fool Me Once" y "Griselda", los dramas "The Gentleman" y "3 Body Problem" y el reality show "Love is Blind".

El servicio de streaming representa alrededor del 8% de los espectadores de televisión en EEUU, y es una cadena de televisión líder en la mayoría de los principales mercados mediáticos del mundo.

"Con más de dos personas por hogar en promedio, tenemos una audiencia de más de 500 millones de personas", afirmó la compañía en la carta a los accionistas. "Ninguna empresa de entretenimiento ha programado antes a esta escala y con esta ambición".

El reciente crecimiento ha elevado de nuevo el precio de las acciones de Netflix hacia máximos históricos. Cotizaban a más de US$ 608 cerca del cierre del jueves, dando a la compañía un valor de mercado de más de US$ 260 mil millones. Todavía está a 12% de su máximo de cierre de US$ 691,69 alcanzado en noviembre de 2021.