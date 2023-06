Autoridades de la Fed adoptan tono agresivo tras su reunión de esta semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos adoptaron un tono agresivo en sus primeros comentarios desde que el banco central mantuvo estable la tasa de interés oficial en su reunión de esta semana, pero en la que también señalaron que es probable que se reanuden las alzas del costo del crédito.

"La inflación subyacente no está bajando como yo pensaba", dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en una conferencia económica en Noruega. "La inflación simplemente no se mueve y eso va a requerir, probablemente, algún endurecimiento más para intentar que baje".

En declaraciones preparadas con anterioridad, dijo que los cambios en las condiciones crediticias de Estados Unidos desde la quiebra del Silicon Valley Bank a principios de marzo están "en línea" con el endurecimiento financiero que ya estaba en marcha con las alzas de tasas, comentarios que restaban importancia a la idea de que una contracción del crédito peor de lo previsto podría hacer menos necesarias nuevos aumentos.

"Aún no está claro que las recientes tensiones en el sector bancario hayan intensificado materialmente el endurecimiento de las condiciones de préstamo", más allá de lo que la Fed estaba tratando de hacer de todos modos a través de su política de tasas, dijo Waller.

La economía estadounidense "sigue avanzando a buen ritmo en su mayor parte", dijo, y el ritmo subyacente de aumento de los precios "se mueve lateralmente".

Los recientes descensos de la inflación general se han visto impulsados en gran medida por los precios de los alimentos y la energía, materias primas volátiles cuyas oscilaciones pueden enmascarar las tendencias inflacionarias subyacentes.

Excluyendo estos bienes, el índice de precios de los gastos de consumo personal en abril aumentó a un ritmo anual del 4,7%, más del doble del objetivo del banco central.

En comentarios separados en un foro de responsables financieros en Maryland, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que se sentía "cómodo" con nuevas subidas de tasas, dado que la inflación aún no está en una senda obvia de vuelta al 2%.

La demanda en Estados Unidos se estaba debilitando un poco, afirmó, pero "aún no me han convencido de la historia plausible que la ralentización de la demanda devuelve la inflación relativamente rápido" al objetivo del 2%, dijo Barkin. "Si los datos venideros no apoyan esa historia, me siento cómodo haciendo más".

La Fed puso fin esta semana a su racha de 10 subidas consecutivas del costo de endeudamiento cuando decidió mantener la tasa de referencia a un día en el rango del 5%-5,25%. No obstante, también publicaron nuevas proyecciones que muestran que 12 de los 18 responsables de la Fed ven los tipos subiendo al menos otro medio punto para finales de año.

Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre la próxima reunión de julio, los inversores y otros analistas esperan en general que el banco central retome sus alzas de tasas.

Ni Waller ni Barkin se refirieron de forma directa a sus preferencias en cuanto a la política monetaria para la reunión de julio.