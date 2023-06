China baja tasas y el debilitamiento de la economía centra la atención en los estímulos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El debilitamiento de la economía china llevó al banco central a recortar las tasas de interés por primera vez desde agosto, y crecen las expectativas de más estímulos dirigidos a las industrias en dificultades, incluido el sector inmobiliario.

El Banco Popular de China (PBOC, según su sigla en inglés) redujo el jueves la tasa de sus préstamos a un año, tras haber bajado los tipos a corto plazo a principios de esta semana. Los datos oficiales muestran un desplome del sector inmobiliario, un preocupante descenso de la inversión empresarial y una tasa récord de desempleo entre los jóvenes.

La creciente evidencia de una desaceleración ha hecho que Beijing se incline por desplegar más estímulos para ayudar a la economía. Se espera que el Consejo de Estado debata un amplio paquete de propuestas de estímulo para sectores como el inmobiliario, según informó Bloomberg News a principios de esta semana. Según los economistas, el Banco Popular de China podría recortar aún más las tasas de interés este año y dar a los bancos una inyección de liquidez para que puedan seguir concediendo préstamos.

Un portavoz del Ministerio de Comercio declaró el jueves en una reunión informativa que se están preparando medidas para impulsar el consumo, entre ellas las destinadas a promover el desarrollo de los sectores del automóvil, los electrodomésticos y la restauración.

Aun así, es probable que el alcance del estímulo sea limitado en comparación con crisis anteriores. Beijing sigue en camino de cumplir su objetivo de crecimiento relativamente conservador de alrededor del 5% para este año, mientras que los altos niveles de deuda de la economía y las preocupaciones sobre la estabilidad financiera hacen que los funcionarios sean reacios a sobreestimular el sector inmobiliario.

"Es probable que el estímulo sea moderado", afirmó Ding Shuang, economista jefe para la Gran China y el Norte de Asia de Standard Chartered Plc. "Consideramos que la rebaja de las tasas de interés del Banco Popular de China de esta semana es una clara señal de relajación de la política monetaria, destinada a evitar que se extienda el sentimiento negativo".

Es probable que le sigan otras medidas, según Ding, como "apoyo específico al sector de la vivienda, aumento de los préstamos del banco de política y, posiblemente, cuota adicional de emisión de bonos especiales locales".

Las expectativas de nuevos estímulos animaron a los mercados. El índice CSI 300 cerró el jueves con una subida del 1,6%, la mayor desde febrero, mientras que el yuan fue la divisa asiática de los mercados emergentes que mejor se comportó.

Próximos movimientos

La Oficina Nacional de Estadística afirmó que los cimientos de la recuperación económica "aún no son sólidos" y que es preciso centrarse en reparar y ampliar la demanda.

La tasa de desempleo se mantuvo relativamente elevada en el 5,2% en mayo, mientras que la tasa de desempleo para los jóvenes de entre 16 y 24 años aumentó ligeramente al 20,8%, un nuevo récord desde que se dispone de datos en 2018.

El mercado de la vivienda sigue siendo un importante lastre para el crecimiento. La inversión inmobiliaria se contrajo un 7,2% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2022, peor de lo esperado. La construcción de nuevas viviendas se desplomó más de un 22% en el periodo. Los precios de la vivienda subieron sólo un 0,1% intermensual en mayo, frente al 0,3% de abril.

"Para restablecer la confianza, habría que aplicar muchas más políticas, sobre todo en el sector inmobiliario", afirmó Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management Ltd. "Es probablemente el sector más importante". "Probablemente sea el sector más importante".

La inversión en infraestructuras sigue siendo uno de los pocos puntos brillantes, con un aumento del 8,8% en mayo respecto al año anterior, según las estimaciones de Nomura Holdings Inc. Los economistas de Nomura escribieron en una nota de investigación que esto puede reflejar un repunte marginal de la financiación para las entidades dirigidas por el gobierno.

La señal del PBOC "es muy importante porque supone una inversión de la dirección de la política", dijo Dong Chen, jefe de investigación macroeconómica en Asia de Pictet Wealth Management, en una entrevista en Bloomberg TV. "Ahora los responsables políticos tienen que pisar el acelerador mucho más fuerte. A corto plazo, necesitamos un apoyo monetario y fiscal continuo".

Barclays Plc prevé una reducción de 10 puntos básicos en las tasas de política cada trimestre hasta principios del próximo año, mientras que Nomura espera otros dos recortes de tasas de 10 puntos en la segunda mitad de este año. Macquarie Group Ltd. prevé otro recorte de 10 puntos en la tasa MLF y una reducción de 25 puntos en el coeficiente de reservas obligatorias en el tercer trimestre.

El Consejo de Estado podría discutir las medidas de estímulo tan pronto como el viernes, según personas familiarizadas con las discusiones, aunque no está claro cuándo se anunciarán o aplicarán las medidas. El Economic Daily también afirmó en un comentario en portada el jueves que China necesita tomar más medidas para apoyar la economía, incluido el mantenimiento de un fuerte gasto fiscal.

"La mayor incógnita es el sentimiento general: los hogares están ahorrando más y las empresas no están invirtiendo tanto, porque no tienen certeza sobre el futuro", dijo Gary Ng, economista senior de Natixis SA. "Aunque el banco central adopte ahora una política monetaria más laxa, puede que no tenga demasiado éxito, porque en última instancia depende del sentimiento general".