El PIB de China supera las estimaciones en el tercer trimestre impulsado por el gasto de los consumidores

La economía de China ganó impulso en el tercer trimestre a medida que los consumidores aumentaron el gasto en todo, desde restaurantes y alcohol hasta automóviles, compensando el lastre de la crisis inmobiliaria y poniendo la meta de crecimiento anual de Beijing al alcance de la mano.

El Producto Interno Bruto (PIB) para los tres meses terminados en septiembre se expandió un 4,9% interanual -superando con creces las expectativas de los economistas, que apuntaban a un 4,5%- y un 1,3% respecto al trimestre anterior, a medida que los esfuerzos de estímulo del gobierno parecían echar raíces. Las cifras recibieron un impulso gracias al excelente crecimiento de las ventas minoristas el mes pasado, que registró el mayor salto desde mayo. La tasa de desempleo fue la más baja en casi dos años.

"A corto plazo, al menos una cosa está clara: el crecimiento de China ha tocado fondo en gran medida", dijo Zhou Hao, economista jefe de Guotai Junan International en Hong Kong. "Aunque el riesgo de un crecimiento más lento para el próximo año sigue sobre la mesa, el impulso económico a corto plazo al menos ha despejado algunas de las nubes que cubrían la economía".

Estímulo para la economía global

Los datos del miércoles fueron una bendición para la economía global y el gobierno del Presidente Xi Jinping, que necesita que la segunda economía más grande del mundo gane impulso. La publicación de las cifras del tercer trimestre por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas coincidió con el discurso de apertura de Xi en el tercer encuentro del Belt and Road Forum for International Cooperation, donde buscó revitalizar su emblemático pacto de inversión de US$ 1 billón en medio de crecientes vientos en contra causados ​​por la desaceleración del país y las tensiones geopolíticas.

La nación tiene “mucha confianza” en que puede alcanzar una meta de crecimiento anual de alrededor del 5% para 2023, dijo el miércoles el subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas, Sheng Laiyun, en una sesión informativa en la que se discutieron los datos. El PIB necesitará crecer más del 4,4% en los últimos tres meses del año para alcanzar ese objetivo.

Los mercados locales y globales respondieron positivamente a los datos. El yuan se fortaleció un 0,2% tanto en los mercados nacionales como extranjeros. También subieron las monedas de países cuyo crecimiento está vinculado a China, como Australia, Tailandia y Corea del Sur. Los metales, incluidos el cobre y el aluminio, ampliaron sus ganancias.

Inmobiliario eclipsa reacción bursátil

El índice Hang Seng China Enterprises borró su repunte posterior a los datos y los indicadores de acciones nacionales se mantuvieron a la baja durante el día. Un indicador de Bloomberg de las acciones de los desarrolladores chinos estaba a punto de alcanzar su nivel más bajo desde abril de 2009.

La silenciosa reacción de las acciones se debió en parte a mayores preocupaciones sobre el sector inmobiliario. La economía todavía enfrenta algunos problemas muy serios provenientes de ese sector. La restricción crediticia entre los promotores se ha ampliado: el tiempo todavía corre para que Country Garden Holdings Co. evite su primer impago de bonos públicos en dólares.

Las autoridades han tomado varias medidas en los últimos meses para impulsar el mercado inmobiliario, incluida una amplia relajación de los requisitos de pago inicial y recortes a algunas tasas hipotecarias. Pero eso no ha sido suficiente para cambiar las cosas: la inversión inmobiliaria se contrajo un 9,1% en los primeros nueve meses del año, según mostraron los datos del miércoles. Las ventas de viviendas por superficie cayeron un 6,3% en lo que va del año, mientras que la construcción de nuevas viviendas se desplomó casi un 24%.