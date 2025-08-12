Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Fin de una era: Evergrande, la gigante inmobiliaria que protagonizó la debacle del sector en China, deja de cotizar en bolsa

La quiebra de Evergrande fue, por amplio margen, la mayor en una crisis que frenó el crecimiento económico de China y provocó un récord de problemas financieros entre las constructoras. La compañía llegó a ser el mayor desarrollador del país por ventas y valía más de US$ 50 mil millones en 2017.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 13:50 hrs.

Evergrande Inmobiliario crisis
<p>Fin de una era: Evergrande, la gigante inmobiliaria que protagonizó la debacle del sector en China, deja de cotizar en bolsa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
2
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Economía y Política

La mitad de la población en Chile tiene un ingreso igual o menor a $ 611.162 al mes
5
Empresas

Tras tragedia en El Teniente, Codelco saca a gerente general y nombra a Claudio Sougarret en su reemplazo
6
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
7
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
8
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete