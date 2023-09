El "PIB latino" en EEUU llega a US$ 3,2 billones y es la "quinta economía" del mundo, superando a Reino Unido e India

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La contribución de los latinos al PIB estadounidense aumentó a US$ 3,2 billones (millones de millones) en 2021, y si el grupo fuera medido como una economía independiente, se ubicaría como la quinta a nivel mundial, ligeramente por detrás de Alemania y por sobre Reino Unido e India, según un informe publicado este miércoles.

Los latinos en EEUU, que tienen una alta participación en la fuerza laboral, un fuerte crecimiento demográfico y una mayor productividad en comparación con otras etnias, también vieron aumentar sus ingresos. Entre 2011 y 2021, los ingresos del grupo aumentaron a una tasa anual del 4,7%, frente al 1,9% de los no latinos, según el Informe sobre el PIB Latino 2023, que mide la producción económica de las distintas cohortes en el país.

En todo EEUU, los latinos contribuyeron en 20,9% al crecimiento real del PIB durante la década, señalan los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona en el informe, elaborado por la ONG Latino Donor Collaborative (LDC) en asociación con Wells Fargo.

Los latinos hicieron contribuciones significativas a estados como California, Texas y Nueva York, pero entre los estados más pequeños, los autores del informe observaron "una revolución silenciosa en curso." En la década que finalizó en 2021, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Nuevo Hampshire vieron crecer el Ingreso Interno Bruto latino a una tasa real anual de al menos 10%.

Políticas públicas

Estos datos deberían informar la conversación más amplia sobre la inmigración en los EEUU, dijo Sol Trujillo, cofundadora y presidenta de LDC, en una entrevista.

"Si aplicamos políticas no instruidas que digan 'no queremos inmigrantes', no podremos crear ni cubrir nuevos puestos de trabajo, lo que podría estimular un crecimiento espectacular de nuestra economía", afirmó Trujillo.

En comparación con las mayores economías del mundo, el PIB latino de EEUU fue la tercera economía de crecimiento más rápido durante la década que finalizó en 2021, por detrás de China y la India.

En el informe, el PIB latino es una medida de las compras realizadas por y en nombre de los latinos. La renta interior bruta se mide a través de los ingresos obtenidos por los latinos residentes en EEUU.

Los mayores componentes de la economía latina de EEUU incluyen la administración pública, la industria manufacturera, el sector inmobiliario y la atención sanitaria, según muestra el estudio. Entre 2011 y 2021, hubo un aumento de 6,8% de personas con un título universitario o superior.

Según la Oficina del Censo de EEUU, en 2021 habían 62,6 millones de personas de origen hispano en el país, casi 19% de la población total.

