Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU aumentan moderadamente

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada, pero los estragos del huracán Helene en el sudeste de Estados Unidos y las huelgas en Boeing y los puertos podrían distorsionar el panorama del mercado laboral en el corto plazo.

Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 6.000 la semana pasada, a una cifra desestacionalizada de 225.000 para la semana que terminó el 28 de septiembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana.

Las solicitudes se encuentran en niveles consistentes con un mercado laboral estable, que se sustenta en un bajo nivel de despidos.

Sin embargo, es probable que la calma se vea interrumpida temporalmente después de que Helene causara estragos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia a finales de la semana pasada. Destruyó viviendas e infraestructuras y mató al menos a 162 personas en los seis estados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo esta semana que la recuperación implicaría una "labor multimillonaria" que duraría años.

También se espera que las huelgas de unos 30.000 maquinistas de Boeing y de 45.000 trabajadores portuarios en los puertos de la Costa Este y la Costa del Golfo de Estados Unidos empañen la visión del mercado laboral.

Aunque los trabajadores en huelga no tienen derecho a prestaciones por desempleo, es probable que sus acciones industriales tengan repercusiones en la cadena de suministro y en otras empresas que dependen de Boeing y de los puertos, y provoquen despidos temporales.

Boeing ha anunciado suspensiones temporales de empleo para decenas de miles de empleados, incluidos lo que dijo "un gran número de ejecutivos, gerentes y empleados con sede en Estados Unidos".

El número de personas que recibieron beneficios después de una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, disminuyó en 1.000 a un total desestacionalizado de 1,826 millones durante la semana que terminó el 21 de septiembre, mostró el informe de solicitudes.

Las llamadas solicitudes continuas se han estabilizado, después de alcanzar máximos de más de dos años y medio en julio, tras los cambios de política en Minnesota que permitieron al personal no docente del estado solicitar ayuda por desempleo durante las vacaciones escolares de verano boreal.

La desaceleración del mercado laboral está siendo impulsada por una contratación más fría luego de que la Reserva Federal aumentara las tasas por 525 puntos básicos entre 2022 y 2023 para combatir la inflación.

La Fed redujo el mes pasado su tasa de interés de referencia en una cantidad inusualmente grande de 50 puntos básicos al rango de 4,75%-5,00%, la primera rebaja en los costos del crédito desde 2020, reconociendo los crecientes riesgos para el mercado laboral. Se espera que el banco central recorte las tasas nuevamente en noviembre y diciembre.

Los datos de las solicitudes no tienen relación con el informe de empleo de septiembre, ya que no se incluyen en la semana de la encuesta. Según un sondeo de Reuters, las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 140.000 el mes pasado, después de haber crecido en 142.000 en agosto. El incremento de empleos fue de 202.000 al mes en promedio durante el año pasado.

Si las huelgas de Boeing y de los puertos continúan más allá de la próxima semana, podrían deprimir las nóminas de octubre en vísperas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4,2% en septiembre. Ha avanzado desde el 3,4% en abril de 2023, ya que el aumento de la inmigración impulsó la oferta laboral.