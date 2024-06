Un nuevo libro culpa a los yuppies por Trump, los precios de las viviendas... bueno, básicamente todo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A principios de la década de 1980, veinteañeros y treintañeros con educación universitaria comenzaron a establecerse en barrios urbanos arruinados. La prensa local de Chicago, Filadelfia, Nueva York y San Francisco informó sobre estos gentrificadores incipientes como si fueran una especie invasora. “No buscan ni consuelo ni seguridad, sino estimulación”, escribió Dan Rottenberg en la revista Chicago.

Estos llamados yuppies –una combinación de jóvenes profesionales urbanos– eran vistos como regresivos, distintos de sus antepasados, para quienes escapar de las ciudades a los suburbios era un sello de éxito. El éxito de los yuppies, sin embargo, fue material, un punto de apoyo ganado en una economía cambiante que ya no se organizaba en torno a la fabricación de cosas sino en torno a los servicios financieros: fabricar dinero para convertirlo en más dinero.

El veterano periodista de revistas Tom McGrath hace una autopsia demográfica en su atractivo, bien investigado y alegre libro histórico Triumph of the Yuppies: America, the Eighties, and the Creation of an Unequal Nation ("Triunfo de los yuppies: Estados Unidos, los ochenta y la creación de una nación desigual", vale US$32 en Grand Central). Cuando eran adolescentes, esta vanguardia con educación universitaria de la generación del baby boom participó en el movimiento de protesta de finales de los años sesenta. Luego, a los 20 años, se volvieron hacia la autorrealización cuando el movimiento se tambaleó hacia el caos y el país se tambaleó hacia una regresión nixoniana. Así que cuando llegó 1980, estaban dispuestos a centrar su narcisismo en el beneficio económico.

McGrath centra los capítulos en los grandes nombres de la época (Jerry Rubin, Jack Welch, Jane Fonda, Michael Milken, Donald Trump) que ejemplifican el espíritu yuppie. Pero va mucho más allá de las narrativas familiares que típicamente definen sus historias.

De agitador a la banca de inversión

Quizás conozcamos el paso de Rubin de agitador de los años 60 (fue uno de los Siete de Chicago arrestado por actividades contra la guerra en 1968) a banquero de inversiones de los años 80. Menos familiar es su salón de networking ejecutivo exclusivo para miembros, que se mudó de un departamento privado para hacerse cargo del desaparecido Studio 54 en Manhattan. Del mismo modo, somos muy conscientes de cómo Fonda y sus omnipresentes cintas de ejercicios aeróbicos (conocidas como un elemento básico en las primeras compras de videograbadores) ayudaron a iniciar una cultura superficial del gimnasio. Más sorprendente es que su empresa utilizó un método robado de un instructor que la rescató después de una lesión en el set y que todo su negocio de ejercicios se utilizó para financiar el activismo progresista y la carrera política temprana de su entonces esposo Tom Hayden.

McGrath no se limita a mencionar nombres en negrita. Algunas de las secciones más detalladas y convincentes del libro presentan las historias de proto-yuppies poco conocidos, basadas en entrevistas contemporáneas y de archivo. Estos incluyen a Steve Poses, quien abrió un restaurante en el centro de Filadelfia, Frog, en 1980. Posteriormente lanzó lo que hoy se clasificaría como un imperio "foodie", ayudando a impulsar el bar de vinos, la cocina de fusión asiática/francesa y los helechos como decoración. tendencia al colmo de la sofisticación.

También conocemos a Richard Thalheimer, descendiente de un imperio de grandes almacenes de Arkansas, que aprovechó trabajos vendiendo enciclopedias, máquinas de yogur y suministros para fotocopiadoras en Sharper Image, una empresa por catálogo de US$ 60 millones que vendía aparatos como relojes digitales, almohadas con forma de BMW y trajes de baño. armadura. McGrath incluso nos remonta a algunos de los escritores originales, como Rottenberg y Cathy Crimmins, quienes ayudaron a popularizar el término "yuppie" en sus reportajes regionales para la revista Chicago y el Philadelphia City Paper, respectivamente.

De manera significativa, para nuestra era contemporánea, McGrath proporciona textura a la terrible situación económica que rodeó el ascenso de los yuppies: cómo su traslado a las ciudades fue catalizado en parte por la movilidad generacional descendente, combinada con tasas hipotecarias de dos dígitos que pusieron la propiedad de una vivienda fuera de su alcance y cómo gastaron su dinero generosamente –casi nihilistamente– porque una inflación galopante de dos dígitos desincentivó el ahorro o la consideración del futuro.

Un deseo glotón de riqueza llevó en última instancia a los yuppies a ayudar a disolver las ortodoxias políticas de la posguerra, como la responsabilidad corporativa para sus trabajadores, el impuesto progresivo a la renta para los trabajadores con salarios más altos y la protección de los sindicatos y los empleos estadounidenses. Esto los llevó a apoyar al derechista Ronald Reagan y su economía del lado de la oferta. Panaceas como los recortes de impuestos para los ricos, la reducción de los programas gubernamentales, la desregulación de la industria y el gasto militar deficitario surgieron como posiciones republicanas de rigor.

McGrath detalla los ruinosos resultados históricos: los ricos se hicieron más ricos, mientras que todos los demás fracasaban. Los empleos manufactureros de clase media se enviaron al extranjero a medida que los ejecutivos privilegiaban el valor para los accionistas y su propia compensación. Los programas sociales fueron recortados, perjudicando a los trabajadores y a los vulnerables.

De la codicia buena, a la codicia mala

Los yuppies, al menos durante un tiempo, consiguieron exactamente lo que querían. Wall Street floreció, aprovechó una ola sin precedentes de dinero barato y marcó el comienzo de la era icónica en la que la codicia era buena. Hasta que no lo fue. El mercado y el atractivo yuppie colapsaron en 1987.

Que estas mismas tensiones económicas y sociales sean focos de tensión política hoy en día no debería sorprender, sostiene McGrath. Los yuppies están ahora a cargo de las instituciones financieras, políticas y legales del país, y su legado es un modelo para una letanía de horrores contemporáneos. Estos incluyen una disparidad de ingresos cada vez mayor, una celebración de la crueldad, un desprecio punitivo por los trabajadores y el medio ambiente, un culto imprudente a las ganancias a corto plazo y una fetichización insaciable de las marcas.

Incluso vincula nuestro culto contemporáneo a la venalidad, la insensibilidad, la mendacidad y la ostentación con las raíces fundacionales de la mayoría de los personajes de los 80: Donald Trump.

McGrath se centra casi exclusivamente en los yuppies blancos y heterosexuales, ignorando las permutaciones raciales y étnicas y evitando (quizás demasiado amablemente) el papel pionero que los queers urbanos de los años 70 tuvieron en el establecimiento del estilo de vida gentrificador DINK (Double Income No Kid) de renovaciones, bistrós y bares de piedra rojiza, gimnasios privados y consumos ostentosos.

El triunfo de los yuppies es al mismo tiempo esclarecedor y extremadamente deprimente, un recordatorio de los estragos que la generación del boom ha causado (y seguirá causando, ya que ahora planea vivir para siempre). Pero el libro también proporciona una útil hoja de ruta inversa para revivir una existencia más humana.