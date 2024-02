Milei elogia a Messi y expresa su deseo de conocer al astro argentino: “Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó su admiración por el futbolista argentino y capitán del combinado nacional, Lionel Messi, además de dejar claro que le gustaría conocer al futbolista que levantó la Copa del Mundo para la 'albiceleste' en el pasado Mundial de Qatar 2022.



“¿Lionel Messi? Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama ‘Messi es imposible’. Es el mejor en todos los aspectos del juego, es un monstruo. Lo mejor de todo es que yo lo decía antes", declaró Milei en un coloquio este lunes con la cadena televisiva LN+.



El líder de la Libertad Avanza añadió su deseo de poder codearse con el exjugador del FC Barcelona que actualmente milita en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.



"Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Me gustaría, debe ser interesante. Ya voy a ir hablando con los argentinos más importantes del mundo. Quizás tengo suerte y pueda hablar con Messi", dijo.



El máximo mandatario del país sudamericano expuso que ya ha hablado con varias personalidades argentinas más importantes del mundo, como el Papa Francisco o con la reina Máxima de los Países Bajos.



Esta no es la primera vez que el libertario menciona su admiración hacia la 'Pulga', ya que incluso en 2020 tras el fallecimiento del legendario exjugador argentino Diego Armando Maradona, jugador con quién se ha comparado muchas veces a Messi, Milei confesó su visión sobre el héroe que hizo campeona del mundo a Argentina en 1986.



"Maradona ha sido un maravilloso futbolista que nos dejó momentos inolvidables, aunque en mi opinión no fue el mejor. A su vez, en lo humano, yo creo que fue criticado injustamente, ya que lo que haya hecho de su vida era un tema de él. Su vida, su propiedad. Por eso me gustó esto", publicó a través de la red social X.



Al ser preguntado por un seguidor por quién era entonces su máximo ídolo con la pelota, Milei dejó en claro su opinión: "Para mí, el mejor que he visto en mi vida ha sido Messi".