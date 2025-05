Gira de Trump por Medio Oriente: EEUU anuncia acuerdos con Qatar por más de US$ 243 mil millones

La noticia llega un día después de que el presidente reportara alrededor de US$ 600 mil millones en inversiones de Arabia Saudita. La gira del mandatario continúa mañana en Abu Dabi.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump había logrado acuerdos por un total de más de US$ 243.500 millones con Qatar, sentando las bases para un compromiso económico mayor de US$ 1,2 billones (millones de millones) con el pequeño país del Golfo.

“Los acuerdos históricos celebrados hoy impulsarán la innovación y la prosperidad durante generaciones, reforzarán el liderazgo manufacturero y tecnológico estadounidense y pondrán al país en camino hacia una nueva Edad de Oro”, dijo la Casa Blanca.

El anuncio se produjo en la segunda etapa de la gira de Trump por Medio Oriente, un día después de que el presidente promocionara alrededor de US$ 600 mil millones en inversiones de Arabia Saudita en manufacturas, productos y servicios estadounidenses.

Trump ha concentrado gran parte de su energía en el viaje para conseguir dólares de inversión, al tiempo que elogia a los estados del Golfo por buscar una asociación más profunda con Estados Unidos.

Hasta el momento, los ingresos de Trump no han estado a la altura de sus ambiciones de lograr una recaudación aún mayor; el presidente había planteado la posibilidad de asegurar US$ 1 billón en promesas de inversión de empresas saudíes y el martes dijo que las dos naciones trabajarían para alcanzar esa meta.

El miércoles por la mañana, la Casa Blanca anunció que Qatar Airways había firmado un plan de US$ 96 mil millones para adquirir hasta 210 aviones 787 Dreamliner y 777X de Boeing. La Casa Blanca calificó esta compra como el mayor pedido de aviones de fuselaje ancho de la historia y el mayor de la historia para los 787.

Un aspecto fundamental de la alianza con Qatar es la defensa: los gobiernos de Estados Unidos y Qatar firmaron un acuerdo de US$ 1.000 millones para que Raytheon, un importante contratista de defensa estadounidense, proporcione a Qatar capacidades antidrones. El acuerdo convertiría a Qatar en el primer cliente internacional del Sistema Integrado de Derrota de Sistemas Aéreos No Tripulados de Baja Velocidad, Pequeños y Fijos de Raytheon, diseñado para contrarrestar aeronaves no tripuladas.

General Atomics también cerró un acuerdo de casi US$ 2 mil millones para que Qatar adquiera drones MQ-9B, según la Casa Blanca. Ambos países firmaron una declaración de intención para fortalecer sus alianzas en materia de seguridad, que incluye más de US$ 28 mil millones en posibles inversiones.

Defensa, energía y tecnología

A pesar de su modesto tamaño, Qatar ha adquirido una importancia creciente para la seguridad estadounidense, así como para las ambiciones de Trump de negociar con Medio Oriente un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. También ha cobrado relevancia para Trump, sus aliados presidenciales clave y su empresa familiar, la Organización Trump, que recientemente firmó un acuerdo para desarrollar un campo de golf, una casa club y villas frente al mar en su costa.

Qatar alberga la Base Aérea Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región. Este extenso complejo sirve como centro logístico para el Comando Central de EEUU y albergará tropas estadounidenses durante al menos una década más, según un acuerdo alcanzado el año pasado. En 2022, el expresidente Joe Biden designó a Qatar como un importante aliado no perteneciente a la OTAN para EEUU

La Casa Blanca también promocionó asociaciones entre McDermott International y Qatar Energy por un valor de US$ 8.500 millones, así como 30 proyectos por hasta US$ 97 mil millones para Parsons Corp.

Otras asociaciones destacadas por la Casa Blanca incluyen acuerdos entre Quantinuum y Al Rabban Capital, que invertirían hasta US$ 1.000 millones en tecnologías cuánticas y desarrollo de la fuerza laboral en Estados Unidos.

Al igual que los demás países del Golfo que Trump visita, Qatar busca fortalecer sus lazos con Estados Unidos, incluso mediante inversión directa en el país.

El jueves, Trump tiene previsto visitar Abu Dabi.