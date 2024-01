El mundo debe empezar a prepararse para Trump 2.0

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, los aliados de EEUU en todo el mundo reaccionaron con consternación y shock. No tendrán esa excusa si vuelve a ganar en noviembre. Su victoria en las primarias de New Hampshire lo convierte en el casi inevitable candidato presidencial del Partido Republicano. Un aislacionista impredecible bien podría regresar a la Casa Blanca. El bloqueo efectivo de la nominación por parte de Trump con tanta rapidez al menos les da a los aliados de EEUU casi un año para prepararse para esa posibilidad.

No todos los líderes mundiales están molestos ante la idea de un segundo mandato de Trump. No es solo que autócratas como Viktor Orban de Hungría y tiranos como Vladimir Putin de Rusia le dieran la bienvenida. Muchas de las llamadas potencias medias que trazan un camino entre China y EEUU, en particular las economías en desarrollo, son al menos optimistas, una opinión que también comparten algunos en Beijing.

Algunos funcionarios del sudeste asiático, por ejemplo, sugieren que puede ser más fácil tratar con el Trump “transaccional” y decisivo que con el más estratégico Joe Biden. Otros, incluidos los de Medio Oriente y África, dicen que no se perderán los “sermones” de la actual administración, aunque tal vez descubran que era preferible darlos a descuidarlos.

Aliados escépticos

Para los aliados más cercanos de Estados Unidos, incluidos Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, la perspectiva de un segundo mandato de Trump es una fuente de gran ansiedad. Se muestran escépticos ante los argumentos que escuchan de que “Trump 2.0” no tiene por qué ser demasiado disruptivo.

El probable candidato republicano ha hablado de reducir los compromisos militares estadounidenses en el extranjero, poner fin al apoyo a Ucrania y recortar los compromisos estadounidenses con la OTAN y la defensa de Europa.

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales de EEUU, los líderes europeos deben acelerar el cumplimiento de las promesas militares que hicieron después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, que en gran medida no han cumplido. Todos los miembros de la OTAN deberían acelerar sus esfuerzos para aumentar el gasto en defensa por encima del objetivo acordado de 2% del PIB (en lo que Trump tiene razón).

Tienen que considerar no solo el financiamiento a corto plazo de Ucrania sino también cómo gestionar la defensa y las adquisiciones de Europa potencialmente sin el apoyo de EEUU. No se trata solo de armas sino de peso estratégico, como transporte y aviones, e incluso estructuras.

Febrero de 2022 provocó una notable demostración de unidad en la UE. Un segundo mandato de Trump amenazaría esto. Podría intentar cortejar a países individuales. Diferentes capitales podrían hacer apuestas diferentes sobre cómo tratar con él en caso de que llegue a ser Presidente.

Los funcionarios deben pensar, a partir de ahora, qué hacer si el orden de defensa colectiva entre EEUU y Europa posterior a 1945 se debilita. La UE y la OTAN tendrán que considerar cómo coordinarse entre sí, incluso con los miembros de la OTAN que no son miembros de la UE, en particular el Reino Unido. Es difícil ver que la neófita Comunidad Política Europea, el creciente grupo de más de 40 estados formado en 2022, sea la respuesta.

Elecciones en el Reino Unido

Para el Reino Unido, que junto con Francia es una de las dos potencias nucleares de Europa, este podría ser un momento de elecciones. Ningún líder británico querrá socavar los vínculos históricos del Reino Unido con EEUU. Pero si el líder laborista Sir Keir Starmer gana las elecciones del Reino Unido, previstas para este año, una reelección de Trump podría ser un pretexto para considerar un acercamiento más fundamental con la UE.

La diplomacia será delicada, sobre todo porque nadie querrá dar a entender públicamente que cree que Biden podría perder. Es comprensible que los aliados europeos también estén sondeando discretamente a posibles miembros de un segundo equipo de Trump. Pero deberían estar planificando todas las eventualidades. Incluso si Biden es reelegido, esto no será en vano. Hace tiempo que es necesario repensar la defensa de Europa.