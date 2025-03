Adelantar envíos y proteger industrias, las estrategias de las firmas de Europa y Asia ante la guerra comercial

Esta avalancha ha provocado un aumento interanual de 22% en los envíos de vehículos de la UE a EEUU en febrero, mientras que los de Japón crecieron un 14% y, las internaciones desde Corea del Sur, subieron un 15%. Europa es un importante exportador de productos de belleza y cuidado personal, y emplea a casi 2 millones de personas directamente en todo el bloque.

Las compañías de distintos sectores ya están actuando ante la inminencia de la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump. Los fabricantes internacionales de automóviles se están apresurando a enviar vehículos y componentes esenciales a EEUU para anticiparse a la próxima ronda de aranceles de la Casa Blanca, que amenazan con causar estragos en las cadenas de suministro del sector.

En respuesta a las solicitudes de los fabricantes de automóviles, se han enviado buques de transporte de automóviles a Asia y Europa, en medio de planes para transportar “miles” de vehículos más de lo habitual a EEUU, según funcionarios de la industria.

Lasse Kristoffersen, director ejecutivo de la principal naviera de vehículos Wallenius Wilhelmsen, declaró al Financial Times que había “más volumen procedente de Asia del que podemos aceptar de nuestros clientes”.

Trump ha declarado que los aranceles “recíprocos” a los socios comerciales de EEUU entrarán en vigor el 2 de abril, el mismo día en que finaliza una prórroga de 30 días para imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá.

Los fabricantes surcoreanos Hyundai y Kia se encontraban entre los que intentaban enviar más vehículos a EEUU antes de la nueva fecha límite arancelaria, según otro ejecutivo del sector. Hyundai se negó a comentar sobre su estrategia, pero dijo: “Optimizamos continuamente nuestros planes de envío para adaptarnos a las condiciones del mercado”.

Un funcionario de un fabricante de automóviles alemán afirmó que estaba enviando más vehículos de Europa a EEUU para abordar la amenaza arancelaria.

Grupos de belleza

Las escaramuzas no sólo intentan adelantarse al aumento de aranceles, en muchos casos, las compañías intentan quedar al margen. Financial Time reportó que grupos europeos de belleza, como L’Oréal, el más grande del mundo, han presionado a la UE para que elimine los cosméticos estadounidenses de la lista del bloque de posibles objetivos de represalias comerciales, advirtiendo que la medida podría desencadenar acciones contra uno de los sectores más importantes de la región.

Nicolas Hieronimus, director ejecutivo de L’Oréal, afirmó que él y una alianza de otros 15 directores de belleza, llamada Value of Beauty, advirtieron esta semana a los funcionarios de la UE que la inclusión de los cosméticos en las contramedidas contra los aranceles estadounidenses podría generar una respuesta perjudicial.

“Mi única petición a las personas con las que me he reunido [en Bruselas] es que observen la balanza comercial y no pongan una bandera roja en una categoría donde tenemos más que perder que ganar”, declaró Hieronimus al Financial Times.

La UE anunció medidas de represalia contra los aranceles impuestos por Trump a las importaciones de acero y aluminio, donde se incluían productos estadounidenses como perfumes, champús, productos para el cuidado de la piel y maquillaje.

El listado de la UE abarca productos por un valor aproximado de 26 000 millones de euros, casi US$ 30 mil millones e incluye gravámenes al whisky bourbon y a las motocicletas Harley-Davidson, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de abril.

La Comisión pospuso el jueves la ronda de aranceles hasta el 13 de abril, en un intento de ganar tiempo para las conversaciones con Washington.

La decisión de aplazar el acuerdo se produjo tras las peticiones de Francia y de la importante industria alcohólica de ese país para evitar la amenaza de represalia de Trump de imponer aranceles del 200% a las importaciones de alcohol de la UE, según dos funcionarios de la UE informados sobre las conversaciones.

Hieronimus afirmó que L’Oréal y una alianza de directores ejecutivos de grupos como la alemana Beiersdorf y la suiza Givaudan se reunieron con funcionarios de la UE en Bruselas esta semana para advertir contra una posible respuesta de represalias a los gravámenes sobre los productos de belleza.

“Si se da esta represalia de represalias en el ámbito de la belleza, se penalizará mucho más a Europa que a las empresas estadounidenses”, declaró.

“Les explicamos varias veces [a los funcionarios europeos] que es un error” incluir la belleza y los cosméticos, dijo Vincent Warnery, director ejecutivo de Beiersdorf, propietaria de marcas como Nivea y Coppertone, comparándolo con “meterse un tiro en el pie”.

Europa es un importante exportador de productos de belleza y cuidado personal, y emplea a casi 2 millones de personas directamente en todo el bloque, según un estudio de Oxford Economics. El sector contribuyó con unos 180.000 millones de euros, casi US$ 200.000 millones, a la producción de la UE en 2023.