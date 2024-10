Arabia Saudita se aprieta el cinturón

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un intento por explicar la escala del enorme proyecto que supervisa en Riad, Jerry Inzerillo señala a través de la ventana de su oficina el bosque de grúas que se elevan sobre un sitio de construcción. Actualmente hay unas 80, pero “tendremos 275 grúas en 2027”, afirma Inzerillo. "El año pasado vertimos 500.000 metros cúbicos de hormigón".

El neoyorquino, un experimentado de la industria hotelera, es ahora director ejecutivo del proyecto Diriyah Gate de US$65 mil millones, un desarrollo comercial, residencial y cultural de alto nivel que comienza a tomar forma en las afueras de la capital del reino.

Con el tiempo, las villas opulentas y los restaurantes con estrellas Michelin se enfrentarán a lo que queda de una aldea centenaria de casas de adobe que fue el hogar ancestral de la familia gobernante al-Saud.

Diriyah es uno de los cinco llamados “gigaproyectos” desarrollados por el Fondo de Inversión Pública (FIP) que se consideran vitales para la iniciativa “Visión 2030” del Príncipe Heredero Mohammed bin Salman para modernizar el reino, reducir su adicción a los ingresos del petróleo y proyectarlo. en el escenario mundial.

Los proyectos han estado en el centro de un frenesí de actividad liderado por el PIF que ha transformado el alguna vez conservador reino en uno de los sitios de construcción más grandes del mundo y un imán para consultores y contratistas internacionales. Paralelamente, el PIF ha estado en una ola de gastos globales a medida que se ha metamorfoseado de un holding estatal casi inactivo al perfil más alto del Golfo, rico en petróleo, y a uno de sus mayores fondos soberanos de riqueza, con 925.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Pero después de casi una década de ritmo frenético, Arabia Saudita está entrando en una nueva fase, una que los entrevistados describen de diversas maneras como una “recalibración” o una “repriorización”, a medida que se afianza un sentido de realismo y pragmatismo.

Se está ordenando a los departamentos gubernamentales que reduzcan el gasto en consultores, mientras que las entidades relacionadas con el estado se ven obligadas a apretarse el cinturón; algunos proyectos se están reduciendo o escalonando a lo largo de un período de tiempo más largo.

Cambio en narrativa

Los funcionarios se esfuerzan por decir que las ambiciones del reino no se han atenuado y que acontecimientos emblemáticos, como Diriyah, siguen en marcha. Se siguen invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en proyectos y nuevas industrias; en julio, Diriyah otorgó US$4.200 millones en contratos de construcción a contratistas sauditas y chinos.

Pero hay un cambio palpable en la narrativa después de ocho años de actividad vertiginosa y un derroche sin precedentes en el gasto, y se habla cada vez más de la necesidad de prudencia.

El príncipe heredero ahora está en una nueva fase y es 'todos estamos en buena forma, pero tenemos que ser muy, muy conscientes de cómo gastamos, por si acaso'", dice Inzerillo. “Así que no hay nada ni remotamente parecido a un programa de austeridad, pero en cuanto a sus KPI y sus resultados, ahora no hay margen de error. Tenemos que gastar el dinero del reino de manera responsable”.

Una confluencia de factores ha movido la mano del gobierno.

Uno de los principales ha sido la caída de los ingresos petroleros, ya que los precios se han debilitado desde sus máximos de años después de que Rusia invadió Ucrania, mientras que al mismo tiempo el principal exportador de crudo del mundo ha recortado su producción en 2 millones de barriles por día en un intento de apuntalarlos arriba.

Pero también existe la preocupación de que la gran cantidad de construcción pueda sobrecalentar la economía. Luego está simplemente la magnitud de los compromisos financieros de Riad (y del PIF).

A los ambiciosos planes Visión 2030 establecidos en 2016 también se les han añadido una serie de plazos difíciles e intimidantes, incluidas las tareas de organización de la copa asiática de fútbol en 2027, los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 y la Expo 2030. También es el único postor para la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Ahora el todopoderoso fondo, que se ha comprometido a gastar al menos US$ 40 mil millones anualmente en el reino, está siendo presionado por el gobierno para que demuestre retornos, dice un miembro del PIF.

“No tenemos dinero ilimitado. Necesitamos calibrar nuestro gasto con más cuidado”, afirma la fuente. “En última instancia, confiamos en que Visión 2030 va por el camino correcto, pero necesitamos ajustar un poco las cosas. Esto no es una sorpresa dada la naturaleza fenomenal de esta transformación estructural”.

Poderoso inversionista global

La “visión” se lanzó con gran fanfarria en la corte real en abril de 2016, poco más de un año después de que el rey Salman ascendiera al trono y nombrara a su hijo favorito, el príncipe Mohammed, para presidir el PIF y encabezar un nuevo y poderoso organismo de desarrollo económico.

Estableció una serie de objetivos audaces, incluida la reducción del desempleo, el aumento de los ingresos no petroleros mediante la creación de nuevas industrias y la atracción de grandes sumas de inversión extranjera. “Tenemos adicción al petróleo”. . . Esto es peligroso”, dijo el Príncipe Mohammed en ese momento.

Encargó al PIF, supervisado por su lugarteniente de confianza Yasir al-Rumayyan, que encabezara los proyectos internos destinados a sacudir al letárgico reino, al mismo tiempo que aumentaba rápidamente su exposición internacional a medida que Riad mostraba un apetito por el riesgo antes inimaginable.

Durante los siguientes 18 meses, el fondo se anunció ante los inversionistas globales, adquiriendo una participación de US$ 3.700 millones en Uber, inyectando US$ 45.000 millones al Vision Fund de SoftBank y comprometiendo US$ 20.000 millones a un fondo de infraestructura de Blackstone.

En el reino, el príncipe Mohammed, que fue nombrado príncipe heredero en 2017, dio a conocer su proyecto nacional de exhibición: un desarrollo futurista liderado por el PIF de US$ 500 mil millones a lo largo de la costa del Mar Rojo conocido como Neom.

Se anunciaron muchos otros proyectos relacionados con el turismo, el deporte, el sector inmobiliario y el entretenimiento. Knight Frank dijo en un informe el mes pasado que desde 2016, Riad había anunciado proyectos inmobiliarios por un valor total de US$ 1,3 billones y había adjudicado US$ 164.000 millones en contratos en el sector.

Paralelamente, el PIF ha establecido 93 empresas nacionales, desde una entidad cafetalera saudí hasta empresas hipotecarias, reciclaje de residuos y empresas de juegos, en el intento de crear nuevas industrias, diversificar la economía y proyectar al reino como un centro regional.

El papel del príncipe

Desde el principio, el Príncipe Mohammed ha impulsado con firmeza el proceso, estableciendo objetivos estrictos para ejecutivos y ministros y examinando incansablemente su progreso: es el presidente activo de las juntas directivas de todos los gigaproyectos, así como de muchas de las empresas que PIF se ha configurado.

También ha tratado de controlar la narrativa mientras decenas de críticos, activistas, clérigos y miembros de la realeza han sido detenidos, dejando poco debate público sobre los pros y los contras de los proyectos y el gasto que se ha llevado a cabo.

En privado, algunos sauditas han expresado durante mucho tiempo escepticismo sobre el valor de los proyectos más extravagantes y preocupación de que el PIF esté haciendo apuestas arriesgadas, en el país y en el extranjero, con los excedentes de petróleo del país.

Pero al mismo tiempo, muchos saudíes han acogido con satisfacción los esfuerzos para desarrollar el reino y una serie de reformas sociales, a pesar de la autocracia cada vez más profunda y la conmoción por el espantoso asesinato en 2018 del veterano periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes sauditas. Los saudíes más jóvenes, en particular, señalan nuevas libertades sociales, incluida la decisión de permitir que las mujeres conduzcan, la presión para que trabajen y la creación de opciones de entretenimiento donde pocas existían.

En los últimos dos años, el desempleo ha caído a mínimos históricos, mientras que la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha superado el objetivo del 30 por ciento fijado para 2030.

Aumentar el crecimiento y los ingresos no petroleros son objetivos centrales de los planes de transformación y Riad ha logrado avances en algunas áreas, particularmente en turismo y entretenimiento.

Bajo los objetivos

Sin embargo, si bien ha habido un aumento en las exportaciones no petroleras, al representar el 24,2% del PIB no petrolero, están “muy por debajo” del objetivo del 50%, según Capital Economics. El reino también ha tenido dificultades para atraer los niveles de inversión extranjera directa que busca, a pesar de los esfuerzos por relajar las regulaciones y atraer empresas globales.

Las entradas de inversión directa ascendieron a US$ 12.300 millones el año pasado, según Capital Economics, un marcado contraste con el objetivo del Príncipe Mohammed de US$ 100.000 millones anuales para 2030.

En este contexto, “se plantean más preguntas, particularmente a medida que caen los precios del petróleo, en torno a los rendimientos del PIF”, dice la fuente. "Actualmente no podemos mostrar rendimientos decentes dada la naturaleza de nuestras inversiones".

Las empresas de consultoría, que acudieron en masa al reino durante la última década, se encuentran entre las que están sintiendo la presión. Prácticamente todos los departamentos gubernamentales o entidades afiliadas al estado han estado utilizando un ejército de consultores para producir estrategias orientadas a alcanzar los objetivos de los llamados “Programas de Realización de la Visión” o VRP.

"Todo el mundo se está apretando el cinturón", dice otro ejecutivo de una empresa de consultoría, añadiendo que el gasto de Neom en consultores se ha desplomado entre un 20% y un 30% en los últimos seis meses.

Añade que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero algunas de las consultoras más pequeñas están soportando las dificultades. "Hay algunas empresas que llegaron a la ciudad hace un par de años y gastaron muchísimo en reclutar gente y ahora se encuentran luchando para que les paguen, para ganar proyectos, luchando para mantener a la gente ocupada y tienen un poco de despido", dijo. dice el ejecutivo.

Falta de claridad y temores de guerra

Los economistas coinciden en que era necesario un cambio de ritmo. El FMI "acogió con satisfacción" lo que describió como un "ejercicio de análisis del espacio fiscal que condujo a la repriorización de proyectos y estrategias sectoriales", así como a "la recalibración del gasto de inversión".

Pero en un guiño a la falta de claridad sobre lo que significa en la práctica, el FMI añadió en un informe del mes pasado que “hacer público el impacto principal de este ejercicio en los objetivos de la Visión 2030 proporcionaría claridad sobre las prioridades gubernamentales y anclaría las expectativas de los inversionistas”.

El FMI también insinuó las presiones fiscales, diciendo que se esperaba que el superávit de cuenta corriente de Riad se convirtiera en un déficit a partir de este año, al tiempo que advirtió que una caída en los precios del petróleo y fuertes importaciones para apoyar los innumerables proyectos empeorarían la posición externa.

El año de conflicto en Oriente Medio desencadenado por el ataque de Hamás del 7 de octubre y la ofensiva de represalia de Israel en Gaza también ha ensombrecido todo Oriente Medio y ha generado temores de una guerra regional total que podría extenderse al Golfo.

Los precios del petróleo rondaban los US$ 70 el barril antes de que aumentaran las tensiones en la región después del ataque con misiles de Irán contra Israel que los llevó brevemente a superar los US$ 80, mientras que el FMI estima que el reino necesita que el crudo esté a US$ 96 para equilibrar su presupuesto.

El gobierno proyecta un déficit presupuestario creciente durante los próximos tres años, que aumentará de casi US$ 27 mil millones en 2025 a US$ 37 mil millones, o el 3% del PIB, en 2027, según las últimas cifras publicadas.

En su declaración previa al presupuesto del mes pasado, el Ministerio de Finanzas dijo que el presupuesto para 2025 sería ligeramente inferior al gasto estimado para este año.

Los ingresos no petroleros se han duplicado desde 2015, pero el gobierno sigue dependiendo del petróleo para casi dos tercios de su presupuesto y más del 70% de sus ingresos por exportaciones.

Sin embargo, con reservas extranjeras de alrededor de US$ 428.000 millones, activos en poder del PIF y una relación deuda-PIB proyectada en alrededor del 27% este año, los economistas dicen que Riad tiene un importante fondo de guerra al que recurrir, si es necesario.

Este año, el reino ha sido el mayor emisor de deuda de mercados emergentes, excluyendo a China, recaudando alrededor de US$ 44.000 millones.

"En el corto plazo, tienen un balance muy sólido, por lo que incluso si los precios del petróleo bajan, se verán afectados, pero pueden manejarlo", dice un economista del Golfo. "Pero si los precios se mantienen a US$ 60 el barril en lugar de a US$ 80, eso marca una gran diferencia".

Un alto funcionario saudita dice que el reino se ha transformado en los últimos ocho años, “social, cultural y económicamente”, y agrega que su capacidad para cumplir planes futuros no depende de ningún precio del petróleo en particular.

Pero reconoce que el gobierno evaluará constantemente sus prioridades. “El entorno político y económico global y regional también está evolucionando rápidamente . . . (y) tenemos proyectos con plazos que no existían al inicio de Visión 2030”.

Los saudíes que apoyan los planes de desarrollo también son optimistas y ven el cambio de ritmo como un paso natural en un ciclo de maduración.

“El camino puede volverse un poco accidentado, ¿y qué? Entonces priorizas y retrasas un poco. La gente no aprecia algunas de las cosas que están sucediendo aquí. Estás activando nuevos sectores, estás creando nuevos sectores. Llevará tiempo”, afirma un ejecutivo saudí. “Si quieres hacer un cambio, será doloroso, en términos de costos y tiempo. El hecho de que hayan pensado en todo el proceso me da confianza”.

El PIF, afirma, tendrá que reflejar “lo que estaba bien y lo que no”.

Más petrodolares

Nadie predice, sin embargo, que un cambio de ritmo haga que el príncipe Mohammed deje a un lado sus ambiciones.

Mientras se prepara para los juegos asiáticos de invierno, el reino planea desarrollar una estación de esquí desde cero en el relativo frío de las montañas dentro de Neom. Para la Copa Mundial de Fútbol, ​​ha anunciado la construcción de un estadio elevado a 350 metros sobre el suelo para ubicarse en lo alto de The Line, una ciudad lineal futurista de 170 kilómetros de largo que se está desarrollando en Neom. Y ya se especula sobre si el reino se presentará como candidato para los Juegos Olímpicos de verano.

El enigma de los sauditas, dice Farouk Soussa de Goldman Sachs, es que para destetar a la economía del petróleo se requiere un gasto masivo en petrodólares.

"La transición a una economía más diversificada será larga y costosa y dependerá enormemente de los ingresos del petróleo", afirma. “Tienen mucho camino por recorrer en esa transición y el temor es que si quitan el pie del acelerador a las inversiones en esta etapa, terminen con una economía que no se vea tan diferente a como era hace 20 años.”

"Tienen prisa, pero es un destino muy difícil de alcanzar, y para llegar allí se necesitará algo más que inversión", añade.