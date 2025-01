CNN News anuncia cientos de despidos, mientras el grupo televisivo se enfrenta a un "profundo" cambio en los hábitos informativos

Por: Financial Times

CNN News Group reveló sus planes de despedir a cientos de empleados, mientras el director ejecutivo de la cadena de televisión advierte de "cambios profundos e irreversibles" en la forma en que la audiencia se relaciona con las noticias.

En una nota enviada el jueves al personal, el CEO de CNN, Mark Thompson, señaló que 200 puestos de trabajo -aproximadamente el 6% de la plantilla de CNN- se verían afectados, ya que el negocio tradicional de televisión por cable de CNN sufre un fuerte descenso de espectadores.

Los despidos forman parte de una amplia reestructuración del grupo de medios de comunicación, que busca un futuro más allá de la televisión tradicional.

Thompson dijo que no se esperaba que el número total de empleados disminuyera porque la empresa estaba invirtiendo US$ 70 millones en su negocio digital, que espera que alcance los US$ 1.000 millones de ingresos en 2030.

CNN está invirtiendo en un servicio de suscripción de streaming similar a la televisión que estará disponible en dispositivos de todo el mundo, con el que espera compensar el declive de la programación tradicional de televisión lineal. El grupo espera que se creen cientos de nuevas funciones como resultado, y que los primeros 100 puestos se cubran en la primera mitad de 2025.

"Parte de ese dinero se destinará a productos y tecnología, pero también se invertirá en periodismo y narrativa de alta calidad", afirma Thompson en una nota publicada por el Financial Times.

CNN está en conversaciones con socios de distribución para lanzar el servicio de streaming a finales de este año.

Thompson, que fue nombrado director ejecutivo en 2023 con el mandato de restaurar la fortuna de la debilitada cadena por cable, ha situado el crecimiento digital en el centro de su nueva estrategia, en un momento en que la industria se enfrenta al reto de la caída a largo plazo de la televisión tradicional.

La cadena ha luchado en la guerra de las audiencias contra Fox News, a la derecha, y MSNBC, a la izquierda. La tendencia se puso de manifiesto esta semana cuando la CNN atrajo sólo a una pequeña fracción de la audiencia de la que había disfrutado anteriormente en las inauguraciones presidenciales.

Sólo 1,7 millones de hogares vieron la toma de posesión de Trump en la CNN entre las 11.30 y las 13.00 horas del lunes, frente a los 10 millones de 2021. En comparación, más de 10 millones de espectadores vieron la toma de posesión en Fox News, de Rupert Murdoch.

La audiencia televisiva global de la toma de posesión del lunes fue la más baja en una década. Según datos de Nielsen, menos de 25 millones de estadounidenses sintonizaron la toma de posesión de Trump como presidente de EE.UU., frente a los casi 34 millones que vieron la toma de posesión de Biden en 2021 y los 31 millones que vieron la ceremonia de Trump en 2017.

"Los cambios que anunciamos hoy son parte de una respuesta continua de esta gran organización de noticias a los cambios profundos e irreversibles en la forma en que las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo consumen noticias", dijo Thompson. "De lo lineal a lo digital, de lo fijo a lo móvil, de la emisión tradicional de larga duración a cualquier número de formatos y casos de uso diferentes".

Añadió que la reorganización era necesaria "para asegurar el futuro de CNN como una de las mayores organizaciones de noticias del mundo", y añadió que "Estados Unidos y el mundo necesitan más que nunca fuentes de noticias de alta calidad, imparciales y fiables".

Thompson también anunció una nueva reestructuración de la redacción de CNN, tras haber contratado el año pasado a Alex MacCallum, antiguo lugarteniente del New York Times, para dirigir la transición a la era digital.

En la nota, Thompson dijo que MacCallum ya había establecido su primer producto de suscripción directa al consumidor, carruseles de vídeo en plataformas digitales y renovado el sitio CNN.com.

Thompson señaló otros planes para el vídeo digital, el lanzamiento del primer servicio de CNN orientado al estilo de vida y una nueva plataforma de publicidad digital premium.

También anunció cambios y planes de reducción de costes en la programación nacional e internacional de la cadena.