Cuatro predicciones sobre la inteligencia artificial para este 2025

Opinión de Richard Waters, editor del FT en San Francisco, EEUU.

En 2024 no hubo nada nuevo en inteligencia artificial que pudiera compararse con el factor sorpresa que supuso el uso de ChatGPT por primera vez, pero las rápidas mejoras en la tecnología subyacente mantuvieron el campo en marcha. Así es como veo que se desarrollarán las cosas para 2025 que acaba de comenzar.

¿Se topará con un muro el desarrollo de la IA?

En 2025, ese impulso se desvanecerá. Incluso algunos de los mayores optimistas de la industria tecnológica han admitido en las últimas semanas que simplemente arrojar más datos y poder computacional al entrenamiento de modelos de IA cada vez más grandes (una fuente confiable de mejora en el pasado) está comenzando a dar resultados decrecientes. A largo plazo, esto priva a la IA de una fuente confiable de mejora. Sin embargo, al menos en los próximos 12 meses, otros avances deberían compensar con creces el retraso.

Los avances más prometedores parecen ser los que surgen de modelos que realizan una serie de pasos antes de devolver una respuesta, lo que les permite consultar y refinar sus primeras respuestas para ofrecer resultados más “razonados”. Es discutible si esto es realmente comparable al razonamiento humano, pero sistemas como el o3 de OpenAI siguen pareciendo el avance más interesante desde la aparición de los chatbots de IA.

Google, que recuperó su poder de IA a finales de año después de pasar dos años luchando por alcanzar a OpenAI, también mostró cómo las nuevas capacidades de tipo agente en IA podrían hacer la vida más fácil, como rastrear lo que haces en tu navegador y luego ofrecerse a completar tareas por ti. Todas estas demostraciones y prototipos aún necesitan convertirse en productos útiles, pero al menos muestran que hay más que suficiente en los laboratorios para mantener viva la expectación por la IA.

¿Surgirá la "killer app" de la IA?

Para la mayoría de las personas, el auge de la IA generativa ha significado ver constantemente sugerencias que ofrecen completar sus textos o editar sus fotos de maneras que no habían pensado: herramientas no buscadas, a veces útiles, pero que no logran transformar su vida.

Es probable que en 2025 aparezcan las primeras demostraciones de aplicaciones que pueden intervenir de manera más directa: absorber toda tu información digital y aprender de tus acciones para poder actuar como bancos de memoria virtuales o hacerse cargo de aspectos enteros de tu vida.

Pero, preocupadas por la falta de fiabilidad de la tecnología, las empresas tecnológicas se mostrarán cautelosas a la hora de lanzarlas al mercado para su uso masivo, y la mayoría de los usuarios se mostrarán igualmente cautelosos a la hora de confiar en ellas.

En lugar de aplicaciones verdaderamente revolucionarias para IA, esto significa que nos quedaremos en el mundo de la “IA en todo” al que los usuarios de tecnología ya se han acostumbrado: a veces intrusivo, a veces útil y todavía sin ofrecer las experiencias realmente nuevas que probarían que la era de la IA realmente ha llegado.

¿Las GPU de Nvidia seguirán dominando el mundo de la tecnología?

Las enormes ganancias del fabricante de chips lo han convertido en el objetivo de las empresas tecnológicas más poderosas, la mayoría de las cuales ahora están diseñando sus propios chips de IA. Pero Nvidia ha estado moviéndose demasiado rápido para sus rivales, y si bien un trimestre o dos podrían ser accidentados ya que atraviesa una importante transición de productos, sus ciclos de productos Blackwell deberían permitirle atravesar el año que queda cómodamente.

Eso no significa que otros no hagan avances. Según el fabricante de chips Broadcom, tres de las mayores empresas tecnológicas utilizarán sus diseños de chips internos para “grupos” de supercomputación con un millón de chips cada uno en 2027. Eso es diez veces el tamaño del sistema Colossus de Elon Musk, que se cree que es el grupo de chips de IA más grande que se utiliza actualmente.

Sin embargo, incluso cuando su participación en el mercado comienza a erosionarse, el software de Nvidia aún representa una ventaja considerable para su negocio, y para fin de año debería estar al borde de otro importante ciclo de nuevos productos.

¿Continuará el auge de la IA en el mercado de valores?

Mientras las grandes empresas tecnológicas se encuentran en medio de una carrera por la inteligencia artificial que, según sus líderes, determinará la forma futura de su industria, una de las principales fuerzas detrás del auge del gasto de capital en inteligencia artificial seguirá vigente. Además, a medida que algunas empresas comiencen a proclamar grandes resultados (aunque no demostrados) al aplicar la tecnología en sus propios negocios, muchas otras sentirán que tienen que seguir invirtiendo, incluso si aún no han descubierto cómo usar la inteligencia artificial de manera productiva.

Otra cuestión es si esto será suficiente para que los inversores sigan invirtiendo su dinero en inteligencia artificial. Eso dependerá de otros factores, como la confianza del mercado de valores en las intenciones desregulatorias y de reducción de impuestos de la nueva administración Trump y la disposición de la Reserva Federal a seguir relajando la política monetaria.

Todo apunta a que será un año muy volátil, con algunas correcciones importantes en el camino. Pero con suficiente liquidez, Wall Street podría sucumbir al entusiasmo por la IA durante algún tiempo.