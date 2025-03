El "gran error" de Warren Buffett parece estar comenzando a quedar atrás

Por: Financial Times

Warren Buffett ha obtenido un indulto en un acuerdo que el propio multimillonario inversionista calificó hace tan solo cuatro años como un "gran" error.

Berkshire Hathaway reveló el mes pasado que creía que el valor de Precision Castparts, el fabricante de piezas aeroespaciales que Buffett compró en 2016 por US$ 37.000 millones, se había recuperado en casi US$ 2.000 millones en comparación con su nivel de 2023, que se situó en aproximadamente US$ 34.000 millones.

Esto acerca a Buffett, el ampliamente conocido como Oráculo de Omaha, al punto de equilibrio en un acuerdo que obligó a Berkshire a asumir una depreciación de casi US$ 10.000 millones en 2021.

La unidad de Berkshire se ha recuperado recientemente gracias a la mejoría de la industria aeroespacial tras la pandemia de 2020 y a que Boeing, un importante cliente, ha vuelto a acelerar la producción tras los problemas con dos aviones insignia. Como reflejo del cambio de suerte, Deloitte & Touche, la firma auditora de Berkshire, resolvió un asunto crítico de auditoría relacionado con Precision Castparts que había estado pendiente durante mucho tiempo en los informes financieros del extenso conglomerado.

Los asuntos críticos de auditoría, conocidos como CAM, son una señal de alerta de que un auditor tuvo que emitir un juicio complejo sobre algo que podría ser sustancial para las cuentas financieras de una empresa. Deloitte alertó sobre el problema de la valoración de Precision Castparts durante cinco años consecutivos, pero el último informe anual de Berkshire, publicado el mes pasado, ya no lo incluía.

En años anteriores, Deloitte había afirmado que la valoración requería un alto grado de juicio del auditor y un mayor esfuerzo para verificar las suposiciones de la gerencia y asegurarse de que no fueran necesarias nuevas reducciones de valor. Se requeriría una reducción de valor si el valor razonable estimado de una empresa cae por debajo del llamado valor contable, el precio histórico de adquisición que Berkshire pagó menos reducciones de valor y otras reducciones.

Berkshire reveló en 2022 que fijó el valor razonable de la empresa solo un 4% por encima de su valor contable.

Sin embargo, a medida que las perspectivas para sus clientes han mejorado, la gerencia ha aumentado su estimación, dándole mayor margen de maniobra. Esa cifra se disparó a casi el 20% en 2024.

"La pregunta para el auditor siempre es: ¿cuánto puedo equivocarme? Podría equivocarme mucho más que cuando el margen de error era menor, y esto no tendría un efecto significativo en los estados financieros", afirmó un socio de una firma de contabilidad familiarizado con las CAM. Los CAM fueron, en parte, un reflejo de los problemas que Buffett ha tenido con la empresa, que se vio duramente afectada por la pandemia cuando las aerolíneas detuvieron las entregas de aviones para conservar efectivo.

Mea culpa

Las ventas cayeron drásticamente en 2020, un 29% hasta los US$ 7.300 millones, su nivel más bajo desde 2012. Las ganancias se redujeron en casi dos tercios, lo que provocó la amortización de US$ 10.000 millones vinculada a la adquisición.

"Precision Castparts no es mi primer error de este tipo. Pero es grave", declaró Buffett cuando Berkshire reveló la amortización, admitiendo que había "pagado demasiado por la empresa".

Las dificultades de Precision Castparts se reflejaron de forma más amplia en la industria aeroespacial, que atravesó dificultades debido a que la demanda de nuevos aviones se disipó casi de la noche a la mañana. Pero incluso cuando esa demanda se recuperó con fuerza gracias a la entrada en producción de vacunas y el regreso de los pasajeros a los cielos, Precision enfrentó otros golpes.

La unidad sufrió debido a que uno de sus principales clientes, Boeing, sufrió interrupciones y retrasos en la producción del 737 Max, y posteriormente, paros en la producción del 787 Dreamliner, debido a problemas de calidad con los aviones. Precision Castparts fabrica piezas forjadas y fundidas para motores a reacción, lo que se convirtió en un cuello de botella en la cadena de suministro después de recortar su fuerza laboral.

El informe anual de 2024 de Berkshire mostró que los ingresos de Precision Castparts finalmente superaron el máximo de 2019, con un aumento del 12% el año pasado, hasta los US$ 10.400 millones. Las ganancias antes de impuestos también continuaron repuntando, con un aumento del 24 %, hasta alcanzar aproximadamente los US$ 1.900 millones.

Buffett declaró al Financial Times que creía que las preguntas sobre CAMs y Precision Castparts se abordarían mejor en la reunión anual de la compañía en mayo. "Espero que las preguntas sobre Precision Castparts se planteen en la reunión anual", declaró en respuesta al FT.

Precision Castparts sigue siendo una de las mayores adquisiciones que Buffett ha realizado, solo superada por la del ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, según datos de LSEG.