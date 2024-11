La industria petrolera estadounidense espera con ansias el impulso desregulatorio de Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los ejecutivos petroleros de Estados Unidos esperan con entusiasmo la esperada reducción de las regulaciones ambientales por parte de Donald Trump, pero a pesar de la promesa del Presidente de “perforar, perforar, perforar”, es poco probable que la producción aumente significativamente durante su segundo mandato.

Trump hizo de la política energética un pilar de su campaña, prometiendo reducir la burocracia y liberar a los productores petroleros estadounidenses para aumentar la producción y bajar los precios para los consumidores.

“Tenemos más oro líquido que cualquier país del mundo, más que Arabia Saudita”, dijo Trump al proclamar su victoria el miércoles por la mañana temprano.

La reelección del exPresidente es una bendición para la industria, que tuvo una relación tumultuosa con la administración de Joe Biden. También es una gran recompensa para los líderes corporativos que invirtieron dinero en su campaña electoral.

“No podría estar más emocionado por la victoria del presidente electo Donald Trump”, dijo el fundador de Continental Resources, Harold Hamm, un donante de Trump. “Es una victoria monumental para la energía estadounidense y el futuro de la seguridad de nuestra nación”.

Jeff Miller, CEO de Halliburton, una de las mayores empresas de servicios petroleros del país, se hizo eco de esos sentimientos. “Sólo puede ser positivo. De hecho, soy bastante optimista”, dijo.

La industria espera que, cuando asuma el cargo en enero próximo, Trump elimine muchas de las normas ambientales impuestas por Biden. Mike Sommers, director del Instituto Americano del Petróleo, dijo que durante los últimos cuatro años se había producido una “avalancha regulatoria” que ahora se revertiría.

“El solo hecho de que la administración dé la señal de que quiere una industria de petróleo y gas robusta en EEUU será un componente importante para que esta industria obtenga la inversión que necesita para seguir creciendo”, afirmó.

Entre los cambios que espera la industria se encuentran la abolición de las normas sobre emisiones de los tubos de escape diseñadas para impulsar a los automovilistas hacia los vehículos eléctricos, así como un mayor acceso a los hidrocarburos mediante un aumento de los arrendamientos en el Golfo de México y en tierras públicas, y la dilución de las protecciones para las especies en peligro de extinción. También se prevé que Trump ponga fin a una pausa en la concesión de nuevas licencias para terminales de gas natural licuado.

Trump ha prometido recortar los impuestos corporativos y desmantelar la emblemática ley climática de Biden, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por su sigla en inglés). Pero muchos en la industria se benefician de la IRA y están presionando contra su eliminación total.

Trump ya ha comenzado a dar forma al equipo que será responsable de implementar estos cambios. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, aspira a un nuevo puesto de “zar de la energía” que coordinará la campaña desreguladora en un mosaico de agencias gubernamentales.

Las dudas que persisten

Pero a pesar de la reforma regulatoria prevista, los analistas advirtieron que es poco probable que se produzca un aumento rápido de la producción durante el segundo mandato de Trump. La producción ha alcanzado niveles récord durante el mandato de Biden, alcanzando un nuevo máximo de 13,4 millones de barriles por día en agosto a pesar de las regulaciones.

Pero los inversionistas, agotados tras años de frenesíes de perforación alimentados por deudas, están ansiosos por que las empresas prioricen la rentabilidad sobre el crecimiento. Es poco probable que cambie el modelo de disciplina de capital que han impuesto al sector.

“Los precios y Wall Street son los reguladores de la producción estadounidense, no el presidente”, dijo Jim Burkhard, jefe de investigación de los mercados petroleros de la consultora S&P Global.

Según S&P, la producción promediará unos 13,2 millones de barriles diarios este año, aumentando a 13,6 millones de barriles diarios en 2025 antes de probablemente caer el año siguiente, impulsada por los precios más bajos. La reelección de Trump no cambia sus perspectivas a corto plazo.

Sin embargo, los factores macroeconómicos pueden ayudar a Trump a cumplir su promesa de reducir los precios en las gasolineras: la débil demanda china, sumada a los planes de la OPEP+ de aumentar los suministros, probablemente depriman los precios en los próximos meses, pero eso tendría un impacto negativo en los productores de petróleo.

“El mercado tiene un exceso de oferta porque la economía china no está satisfaciendo la demanda que ha ofrecido en el pasado”, dijo Daniel Yergin, historiador de energía ganador del premio Pulitzer y autor de The New Map . “Esa es la mayor amenaza para la industria petrolera mundial y estadounidense”.

Bob McNally, presidente de la consultora Rapidan Energy y exasesor energético de la administración de George W. Bush, dijo que si bien “cualquier presidente tiene herramientas muy limitadas para incidir en el precio del petróleo en el corto plazo”, si el fuerte crecimiento de la oferta global supera la demanda en los próximos años, Trump “puede tener suerte y presenciar una marcada caída en los precios del petróleo”.

“Sin embargo, aprendería una lección de 2020: los bajos precios del petróleo pueden complacer a los consumidores, pero también perjudican al sector del petróleo de esquisto de EEUU”, afirmó. “De hecho, la mayor amenaza para el sector del petróleo de esquisto de EEUU es la caída drástica de los precios del petróleo”.

Trump demostró durante su primer mandato que estaba dispuesto a desempeñar un papel activo en la configuración del precio del petróleo. En 2018, presionó a la OPEP para que aumentara la producción para reducir los precios en las gasolineras, antes de convencerlos de que la redujeran en 2020 para salvar el sector del gas de esquisto estadounidense de la quiebra cuando los precios se desplomaron a raíz de la pandemia del coronavirus.

Trump también ha prometido ejercer la máxima presión sobre Irán, incrementando las sanciones a sus exportaciones de petróleo, lo que podría hacer subir el precio mundial del petróleo.

Uno de los cambios más fundamentales que busca la industria es que Trump, con la ayuda del control republicano del Senado y potencialmente de la Cámara de Representantes, impulse una legislación de reforma de permisos de gran alcance después de años de intentos fallidos.

Alan Armstrong, director del gigante de oleoductos Williams, dijo que tenía “mucha esperanza de que con un mayor control republicano la cuestión de los permisos finalmente se resuelva de una manera duradera y significativa”.

A pesar de los planes de Trump de romper las normas ambientales, los analistas esperan que las grandes compañías petroleras públicas sigan motivadas a reducir las emisiones, especialmente cuando se trata de metano, un potente gas de efecto invernadero.

“Creo que la expectativa de que reducirán las emisiones e invertirán en energía limpia no desaparece porque Donald Trump fue elegido”, dijo Paul Bledsoe, exasesor climático de la administración de Bill Clinton.

"Creo que es una expectativa pública y de los inversionistas".