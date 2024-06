La nueva CEO global de EY descarta reactivar el plan para dividir la firma en dos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La nueva CEO global de EY, Janet Truncale, descartó una reactivación inmediata del plan de la firma Big Four de dividirse en dos y reveló una estrategia alternativa que implica reducir su burocracia central.

Truncale indicó a los 400.000 empleados de la empresa en un memorando el jueves visto por el Financial Times que la empresa "volvería a comprometerse a trabajar junta como una sola organización" y que su nuevo equipo de liderazgo planeaba simplificar la forma en que operaba la empresa.

“Existe un enorme poder en nuestra escala y conectividad global. Así que, de cara al futuro, volveremos a comprometernos a trabajar juntos (con los clientes de EY, nuestros ecosistemas y entre nosotros) como una sola organización”, escribió.

Truncale tomará las riendas el 1 de julio tras la jubilación de Carmine Di Sibio, cuyo intento de escindir el negocio de consultoría y asesoramiento fiscal de EY, cuyo nombre en código es Proyecto Everest, fracasó el año pasado.

Ese plan habría remodelado radicalmente la industria, lo que también habría generado ganancias inesperadas en efectivo para los socios de auditoría de EY y habría liberado al negocio de consultoría de reglas de conflicto de intereses que le impiden trabajar con los clientes de auditoría de la firma. Después de más de un año de planificación y US$ 600 millones de gasto, el Everest fue rechazado por la oposición de la rama estadounidense de EY.

A diferencia de las empresas multinacionales, EY está estructurada como una red de asociaciones de propiedad local, con la sede global supervisando la marca, gestionando TI y estableciendo estándares de auditoría.

La elección de Truncale, una aliada de Di Sibio, como directora ejecutiva había despertado esperanzas entre los defensores del Everest de que el plan podría reactivarse rápidamente, pero Truncale ha estado indicando a sus colegas que ese no es el caso, según personas familiarizadas con las conversaciones internas.

"All in"

En una transmisión web con los 14.000 socios globales de EY el jueves, la ejecutiva dijo que los problemas que impulsaron el Proyecto Everest persistían, según personas familiarizadas con la llamada, pero dijo que no se estaba planeando ninguna división.

En cambio, anunció que haría cambios estructurales en la operación global, incluida la reducción del número de funciones que supervisan las firmas miembro de EY en Europa, Asia y América.

Las firmas miembro en Europa a veces se han irritado con los múltiples niveles de administración, mientras que la firma estadounidense ha solicitado recortes de costos en todas las operaciones globales, que gastaron US$ 6.400 millones el año pasado, o casi el 13% de los ingresos globales.

Truncale escribió en su memorando que EY haría nuevas inversiones en unidades que asesoran a los clientes sobre transformación y sostenibilidad, y ampliaría su negocio de servicios gestionados.

El nombre de la nueva estrategia de la empresa con ingresos de US$ 50.000 millones es “All in”.

"Personalmente me encanta el nombre 'All in'", escribió. “El nombre fue probado exhaustivamente con clientes, socios y personas de EY. Estuvimos de acuerdo en que capta la importancia de trabajar juntos para tener éxito”.

En una nota de despedida publicada en LinkedIn a principios de esta semana, Di Sibio dijo que estaba orgulloso del Proyecto Everest. “El fundamento estratégico continúa”, escribió, “y ha despertado a la industria a la inversión externa, incluida la inversión de capital privado. Por encima de todo, el Proyecto Everest ha hecho de EY una organización más resiliente y valiente, mejor preparada para los desafíos que se avecinan”.