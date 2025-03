Las criptomonedas suben luego que Donald Trump revela los tokens incluidos en la reserva estratégica de EEUU

Los precios de las criptomonedas se dispararon después de que el presidente Donald Trump dijera que una reserva estratégica estadounidense de activos digitales incluiría bitcoins y tokens menos comercializados, lo que supuso un impulso para una industria que se ha acercado a la Casa Blanca.





Trump, que ha cortejado a la industria de la cripto, escribió el domingo en su cuenta Truth Social que la reserva estratégica "elevaría esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la administración Biden".





Los traders de criptomonedas han defendido una reserva, que creen que algo similar a Fort Knox para el oro, que compraría y mantendría bitcoins, ofrecería legitimidad a la clase de activos.





Las propuestas ya se están abriendo camino en las legislaturas estatales y federales. Un proyecto de ley del Senado respaldado por los republicanos busca ordenar al Tesoro de Estados Unidos que compre 1 millón de bitcoins, por un valor aproximado de US$ 94 mil millones según los precios actuales del mercado.





En sus primeros días en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que apoya los activos digitales y la tecnología blockchain y prometió crear una reserva nacional de criptomonedas, medidas que los inversionistas celebraron.



El domingo, Trump dijo que bitcoin y ethereum serían "el corazón de la reserva", y agregó que también incluiría a solana, XRP y cardano.





"Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital mundial de las criptomonedas", escribió en Truth Social. “¡Estamos HACIENDO GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”.



Impulso a precios

Sus comentarios dieron un impulso a los precios en toda la industria después de semanas de presión de venta, ya que las criptomonedas se han visto afectadas por una sacudida del mercado de activos más riesgosos.





El bitcoin subió hasta un 11% a US$ 95.084 el domingo antes de retroceder ligeramente a US$ 93.165 el lunes, mientras que ethereum ganó hasta un 14% a US$ 2.541, antes de caer a US$ 2.448 el lunes.





Solana, el token que representa la cadena de bloques que alberga la mayoría de las memecoins, incluida la propia moneda de Trump, subió un 26% a US$ 180, pero cayó a US$ 170 el lunes.

Ada, que representa la cadena de bloques cardano, se disparó un 71% a US$ 1,15 por token el domingo. XRP, la moneda afiliada al grupo de pagos Ripple, subió un 37% a US$ 3.

Los proyectos de ley han enfrentado oposición, incluso de algunos legisladores republicanos que dicen que ponen en riesgo los fondos de los contribuyentes, y la reserva en sí generará preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. Algunos asesores de Trump tienen inversiones ligadas al mercado.