Las quiebras corporativas en EEUU alcanzan su nivel más alto en 14 años debido al impacto de las tasas de interés

Will Schmitt en Nueva York

Las quiebras corporativas en EEUU alcanzaron su nivel más alto desde las secuelas de la crisis financiera global, a medida que las altas tasas de interés y la debilitada demanda de los consumidores castigan a los grupos en dificultades.

Al menos 686 empresas estadounidenses solicitaron la quiebra en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente 8% respecto a 2023, y es superior a cualquier año desde los 828 casos registrados en 2010, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Las maniobras extrajudiciales para evitar la quiebra también aumentaron el año pasado, superando a las quiebras en una proporción de aproximadamente dos a uno, según Fitch Ratings. Como resultado, los prestamistas prioritarios de emisores con al menos US$ 100 millones en deuda agregada experimentaron las tasas de recuperación más bajas desde al menos 2016.

Colapso corporativo

El colapso del minorista de suministros para fiestas Party City fue un caso típico de las quiebras corporativas de 2024. A finales de diciembre, presentó su segunda solicitud de quiebra en tan solo dos años, después de haber salido de los procedimientos del Capítulo 11 en octubre de 2023.

Party City anunció que cerraría sus 700 tiendas a nivel nacional tras haber tenido dificultades “en un entorno enormemente desafiante impulsado por presiones inflacionarias sobre los costos y el gasto del consumidor, entre otros factores”. La demanda de los consumidores ha disminuido a medida que los estímulos por la pandemia se han agotado, afectando especialmente a las empresas que dependen del gasto discrecional de los consumidores.

Otras quiebras importantes del año pasado incluyeron al fabricante de envases de alimentos Tupperware, la cadena de restaurantes Red Lobster, Spirit Airlines y el minorista de cosméticos Avon Products. “El costo persistentemente elevado de bienes y servicios está pesando sobre la demanda de los consumidores”, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY.

La carga es especialmente pesada para las familias de menores ingresos, “pero incluso en el sector medio y alto, se ve más cautela”. La presión sobre las empresas y los consumidores ha disminuido algo, ya que la Reserva Federal ha comenzado a reducir las tasas, aunque los funcionarios han indicado que planean recortar solo medio punto porcentual más en 2025.

Peter Tchir, jefe de estrategia macroeconómica de Academy Securities, dijo que existen factores mitigantes, incluido el relativamente bajo diferencial entre las tasas de interés de los préstamos corporativos más riesgosos y la deuda del gobierno. “Obviamente, no es algo positivo que esto esté sucediendo. Pero cuando pienso en lo que realmente podría tener un efecto en cadena sobre la economía en general o el sistema bancario, esto aún no me entusiasma”, dijo Tchir.

Gestión de pasivos

En 2021 y 2022 hubo solo 777 solicitudes de quiebra en total, cuando el costo del dinero era mucho más bajo debido al programa de recorte de tasas de la Reserva Federal.

Esa cifra aumentó a 636 en 2023 y siguió subiendo el año pasado, incluso cuando las tasas comenzaron a bajar a finales de 2024. Al menos 30 de los solicitantes de quiebra del año pasado tenían al menos US$ 1.000 millones en pasivos al momento de presentar la solicitud, según los datos de S&P.

Históricamente, el número de quiebras suele ser el mismo que el número de acciones extrajudiciales para reducir las probabilidades de insolvencia.

Este tipo de maniobras, eufemísticamente conocidas como ejercicios de gestión de pasivos, se han vuelto cada vez más comunes y han llegado a representar una gran parte de los incumplimientos de deuda corporativa en EEUU en los últimos años, y esa tendencia continuó en 2024, según Joshua Clark, director senior de Fitch Ratings.

Estas maniobras de deuda a menudo se consideran un último recurso para evitar presentar una solicitud de protección judicial. Sin embargo, en muchos casos, las empresas terminan quebrando de todos modos si no pueden solucionar sus problemas operativos.

“Tal vez su rentabilidad aumente, o las tasas de interés bajen, o una combinación de ambos, realmente para evitar la quiebra”, dijo Clark, añadiendo que estos arreglos de pasivos pueden afectar negativamente a los prestamistas al apilar más deuda sobre las obligaciones existentes.