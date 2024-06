Los demócratas entran en pánico tras el tambaleante desempeño de Biden en un primer debate con Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los principales demócratas han pedido a Joe Biden que detenga su candidatura a la reelección, después de que su tambaleante actuación en el debate presidencial con Donald Trump el jueves por la noche reavivó las preocupaciones sobre la edad y la aptitud del presidente de 81 años para el cargo.

Hablando con voz ronca el jueves por la noche, Biden tropezó repetidamente con sus palabras y dio respuestas incoherentes o pareció perder el hilo de sus pensamientos, mientras Trump lo acusaba de ser el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Trump, de 78 años, no es mucho más joven que Biden, pero parecía cómodo cuando atacó al presidente y en muchos casos repitió las afirmaciones falsas y extravagantes que se han convertido en un sello distintivo de su propia candidatura por otros cuatro años en la Casa Blanca.

El debate fue una oportunidad de alto riesgo para que Biden disipara las preocupaciones generalizadas sobre su edad ante una audiencia televisiva de decenas de millones de votantes estadounidenses. Pero un legislador demócrata dijo que el desempeño de Biden había provocado un pánico generalizado en el Capitolio.

“Muchos demócratas de la Cámara de Representantes esta noche, que representan una amplia muestra representativa del grupo demócrata, se estaban enviando mensajes de texto en privado diciendo que Biden necesita anunciar que ha decidido no postularse para la reelección. Necesitamos un nuevo candidato”, dijo el legislador. “Biden necesita hacer algo patriótico y hacerse a un lado. Necesitamos una convención abierta que entusiasme al pueblo estadounidense como nunca antes lo hemos visto”.

Un miembro del Partido Demócrata dijo después del debate que había "un nivel de pánico mayor del que había visto o creído posible".

"Confirmó nuestros peores temores", dijo otro.

David Axelrod, ex asesor principal del ex presidente Barack Obama, dijo en CNN que Biden había ganado puntos en algunas cuestiones políticas, pero añadió: "Habrá discusiones sobre si debería continuar".

El exdirector de campaña de Obama, David Plouffe, lo describió como un “momento DEFCON 1”, en referencia a la etiqueta que designa el nivel de alerta más alto para las fuerzas armadas estadounidenses.

"Realmente me duele decir esto", dijo a MSNBC. “(Biden y Trump) tienen tres años de diferencia. Esta noche parecían tener unos 30 años de diferencia. Eso será con lo que los votantes realmente lucharán”.

"Es dificil debatir sobre un mentiroso"

Pero Biden no pareció inmutarse y dijo a los periodistas en una parada nocturna en un restaurante Waffle House en Atlanta: “Creo que lo hicimos bien”.

Cuando se le preguntó sobre los pedidos para que se hiciera a un lado y si tenía alguna preocupación sobre su desempeño en el debate, Biden, quien dijo que tenía “dolor de garganta”, respondió: “No. Es difícil debatir sobre un mentiroso”.

El equipo de Biden había impulsado un debate presidencial anticipado sin precedentes en junio, más de cuatro meses antes de las elecciones de noviembre, en un intento de revitalizar la agitada campaña del presidente y recordar a los votantes por qué lo eligieron a él y no a Trump en 2020.

Pero el cálculo fracasó, ya que Biden hizo poco para tranquilizar a la abrumadora mayoría de los votantes que, según las encuestas, están preocupados de que sea demasiado mayor para otros cuatro años en la Casa Blanca.

En una respuesta incoherente al comienzo del debate, Biden pareció perder la noción de lo que decía: “Asegurándonos de que sigamos haciendo . . . fortalecer nuestro sistema de salud, asegurándonos de que podamos hacer que cada persona solitaria sea elegible para lo que he podido hacer con el Covid, disculpe, ocuparme de todo lo que tenemos que hacer . . . Mira, si finalmente vencemos a Medicare”.

La campaña de Biden anunció más tarde que el jueves había sido el día más importante para donaciones de base, o de pequeñas cantidades, desde que el presidente lanzó su candidatura a la reelección.

Pero los grandes donantes demócratas hicieron sonar las alarmas después del debate.

"La última vez que lo vi no estaba genial, pero definitivamente era más coherente que en el debate de esta noche", dijo un negociador. "No estoy seguro de que exista una alternativa en este momento, pero si alguna vez hubo una posibilidad de cambiar las cosas, es ahora".

Dmitri Mehlhorn, estratega demócrata y asesor del destacado donante Reid Hoffman, escribió que Biden “tuvo una noche horrible, lo que consolidó las preocupaciones sobre su edad, su mayor debilidad electoral”, según una carta a la que tuvo acceso el Financial Times.

En uno de los intercambios del debate sobre el derecho al aborto, que ha demostrado ser un tema electoral ganador para los demócratas en los últimos dos años, Biden giró en cambio hacia la inmigración ilegal, una debilidad electoral de su partido.

Kyle Kondik, analista independiente del Centro de Política de la Universidad de Virginia, dijo: “Si la gente estaba preocupada por la edad de Biden, no creo que él haya hecho nada para aliviar esas preocupaciones”.

"Me imagino que habrá mucha enuresis (entre los demócratas) después de este debate", añadió Kondik.

Aún así, muchos demócratas de alto perfil defendieron públicamente al presidente después del debate del jueves. Gavin Newsom, el gobernador de California ampliamente visto como un futuro candidato presidencial, dijo a MSNBC que las preguntas sobre si Biden debería permanecer como candidato eran “inútiles” e “innecesarias”.

“Tenemos que contar con el respaldo de este presidente. No das la espalda por una actuación. ¿Qué clase de partido hace eso?

Condenas penales

“No está preparado para ser presidente. Tú lo sabes y yo lo sé”, dijo Trump en un momento, en referencia a Biden.

Las respuestas del actual presidente se volvieron más firmes a medida que avanzaba el debate de 90 minutos. Cuando el moderador de CNN, Dana Bash, le preguntó si era demasiado mayor para ser presidente, Biden respondió: “Este tipo es tres años más joven y mucho menos competente”. . . basta con mirar el registro. Mira lo que he hecho. Mira cómo he dado la vuelta a la horrible situación que me dejó”.

En algunos intercambios irritables, Biden intentó retratar a Trump como no apto para el cargo, refiriéndose a sus condenas penales y sus innumerables problemas legales. "La única persona en este escenario que es un delincuente convicto es el hombre que estoy mirando en este momento", dijo.

Trump continúa liderando a Biden en la mayoría de las encuestas nacionales y estatales indecisas, a pesar de haber sido declarado culpable de 34 cargos penales por un jurado de Nueva York el mes pasado. El expresidente se enfrenta a tres juicios penales adicionales, incluidos dos casos relacionados con sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Trump esquivó repetidamente las preguntas de los moderadores el jueves por la noche sobre si aceptaría los resultados de las elecciones de este año. Cuando se le preguntó por tercera vez, el expresidente respondió: “Si son unas elecciones justas, legales y buenas, absolutamente”.