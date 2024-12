Los gigantes bancarios estadounidenses captan su mayor participación en las ganancias de la industria desde 2015

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los cuatro mayores bancos de Estados Unidos están en camino de captar su mayor porción de las ganancias de la industria en casi una década, una señal de cómo están consolidando su posición dominante en el mercado.

JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos por depósitos y activos, reportaron colectivamente alrededor de US$ 88 mil millones en ganancias en los primeros nueve meses de 2024, según cálculos del Financial Times basados ​​en cifras del rastreador de la industria BankRegData.

Juntos representan el 44% de las utilidades de la industria bancaria estadounidense (la participación más alta durante los primeros nueve meses del año desde 2015), a pesar de que el grupo incluye a más de 4.000 de los otros bancos del país.

Incluyendo a US Bank, PNC y Truist, los siete bancos más grandes por depósitos generaron casi el 56% de todas las ganancias bancarias en los primeros nueve meses del año, frente al 48% para el mismo período en 2023.

JPMorgan, BofA, Citi, Wells, US Bank y Truist declinaron hacer comentarios. PNC no respondió a solicitudes de comentarios.

Las cifras provienen de los resultados reportados al regulador bancario Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y solo se relacionan con las ganancias reportadas por las entidades bancarias estadounidenses.

Los bancos también pueden incluir diferentes negocios dentro de los datos que reportan, y los bancos más grandes como JPMorgan y BofA incluyen ganancias de la banca de inversión y trading donde muchos bancos más pequeños no compiten.

Si bien las cifras no coinciden perfectamente con las ganancias que los bancos reportan a los inversionistas, demuestran la creciente importancia del tamaño en la industria bancaria mientras lidia con una mayor regularidad, tecnología, marketing y costos operativos. Las empresas más grandes pueden distribuir estos costos entre más clientes.

"Una vez que estás muy por debajo de los bancos más grandes, entonces se vuelve realmente difícil hacer las inversiones necesarias y tener el mismo reconocimiento", dijo Chris Kotowski, analista bancario de Oppenheimer. “Somos una sociedad muy móvil, especialmente desde Covid. Muchas personas que se mudan de Nueva York a Florida, por ejemplo, ¿realmente necesitan tener un banco diferente en Florida que en Nueva York?

Estados Unidos tiene un sistema bancario inusualmente fragmentado, en gran parte porque la consolidación se retrasó por las restricciones a la banca interestatal que sólo se levantaron en los años 1980.

Las posiciones dominantes de los bancos estadounidenses más grandes han alimentado los llamados a una mayor consolidación entre los bancos más pequeños para competir mejor.