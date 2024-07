Los grandes edificios de oficinas en Londres ahora resultan prácticamente imposibles de vender

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los grandes edificios de oficinas londinenses están resultando casi imposibles de vender, ya que las elevadas tasas de interés y los nervios de los inversionistas por el funcionamiento híbrido en los lugares de trabajo están frustrando los esfuerzos por impulsar la negociación.

Sólo un puñado de edificios de oficinas de Londres se han vendido por más de 100 millones de libras -es decir unos US$ 128 millones- en el primer semestre del año, según el grupo de datos inmobiliarios CoStar. En la City de Londres no se ha producido ninguna venta de esta envergadura, lo que contrasta fuertemente con la época en que las mayores operaciones en este mercado superaban los 1.000 millones de libras, lo que corresponde a US$ 1.280 millones.

GPE y Derwent son algunos de los grandes propietarios de oficinas que han intentado vender los edificios más caros, pero estos intentos han fracasado en su mayoría o se han desechado discretamente después de que los precios potenciales no alcanzaran las expectativas.

La fuerte subida de las tasas de interés en los últimos dos años ha impulsado una fuerte revalorización en todo el sector inmobiliario comercial, pero especialmente en los edificios de oficinas, donde los inversores también se enfrentan a la incertidumbre sobre la fortaleza de la demanda de las empresas después de que el trabajo híbrido se popularizara tras la pandemia.

Los inversionistas que compraron oficinas en el centro de Londres desde 2014 probablemente tendrían que soportar una pérdida para vender hoy, según un índice MSCI. A los precios actuales, el 64% de las oficinas londinenses se venderían por menos de lo que se compraron, muestra el índice MSCI.

A principios de este año, los agentes inmobiliarios habían pronosticado un repunte de las ventas, impulsadas por una oleada de plazos de refinanciación.

Sin embargo, se han producido relativamente pocas transacciones de este tipo debido a unos niveles generales de apalancamiento más bajos en comparación con la recesión inmobiliaria de 2009, a la estabilización de las tasas de interés, aunque a niveles más altos, y a la flexibilidad de los prestamistas.

Pero, los propietarios de oficinas que ahora buscan reactivar el mercado para realizar transacciones más grandes desde una posición de fuerza están teniendo dificultades para hacerlo. Los últimos anuncios muestran que los propietarios siguen tanteando los precios y el interés de los compradores.

Julian Sandbach, responsable de los mercados de oficinas del centro de Londres en el grupo de asesoramiento inmobiliario JLL, afirmó: "Los propietarios saben que la liquidez en un lote de más de 150 millones de libras (US$ 192 millones) es muy difícil. Habrá un montón de cosas por ahí que no son adecuadas para las condiciones actuales del mercado".