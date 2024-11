Macy´s retrasa resultados tras descubrir que un empleado ocultó más de US$ 132 millones en gastos de envíos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Macy's retrasó la publicación de sus resultados trimestrales después de que el minorista estadounidense revelara que un empleado había ocultado al menos US$ 132 millones en gastos relacionados con entregas a clientes durante los últimos tres años.

El propietario de cientos de tiendas departamentales y de belleza dijo que un único empleado que tenía la responsabilidad de la contabilidad de los gastos de entrega de paquetes pequeños había “realizado intencionalmente asientos contables de acumulación erróneos” para ocultar entre US$ 132 millones y US$ 154 millones de gastos acumulados entre finales de 2021 y el tercer trimestre que finalizó el 2 de noviembre.

Macy's posee la cadena de grandes almacenes del mismo nombre junto con la exclusiva cadena de cosméticos Bloomingdale's y Bluemercury. Bajo Tony Spring, director ejecutivo desde febrero, la compañía ha establecido un plan para cerrar 150 tiendas Macy's de bajo rendimiento e invertir en 350 tiendas supervivientes.

Spring también ha tratado de construir el negocio de lujo de Macy's agregando ubicaciones para Bloomingdale's y Bluemercury.

Las acciones de Macy's bajaban un 3% el lunes. Este año habían bajado un 19% hasta el cierre del viernes.

Macy's no reveló el nombre ni los supuestos motivos del empleado involucrado en ocultar los gastos de entregas, pero dijo que la persona había abandonado la empresa. Una investigación interna no señaló que ningún otro empleado estuviera involucrado, dijo la compañía. El auditor de Macy's es KPMG.

“En Macy's, Inc, promovemos una cultura de conducta ética. Si bien trabajamos diligentemente para completar la investigación lo antes posible y garantizar que este asunto se maneje adecuadamente, nuestros colegas de toda la empresa están enfocados en servir a nuestros clientes y ejecutar nuestra estrategia para una temporada navideña exitosa”, dijo Spring.

La supuesta cantidad oculta fue una fracción de los US$ 4.360 millones en gastos de envíos que la empresa reconoció durante el período. "No hay indicios de que los asientos contables erróneos de acumulación hayan tenido algún impacto en las actividades de gestión de efectivo de la empresa o en los pagos a proveedores", dijo Macy's.

Macy's debía informar los resultados el martes, pero, debido a la investigación de gastos, publicó los resultados preliminares el lunes por la mañana y dijo que proporcionaría los resultados completos antes del 11 de diciembre.

La compañía informó que las ventas netas del tercer trimestre habían disminuido un 2,4% a US$ 4.700 millones, menos que los US$ 4.900 millones esperados por los analistas encuestados por Visible Alpha. Macy's no reveló información sobre ganancias en su comunicado preliminar.