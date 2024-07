Nvidia venderá US$ 12 mil millones en chips de inteligencia artificial en China este año pese a controles de EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Nvidia va camino de vender chips de inteligencia artificial por valor de US$ 12.000 millones en China este año, a pesar de los controles de exportación de Estados Unidos que han estrangulado su negocio en uno de los mayores mercados de semiconductores del mundo.

Según las previsiones de los analistas, el grupo de Silicon Valley, valorado en US$ 3.000 millones, suministrará en los próximos meses más de un millón de sus nuevos chips H20, diseñados para eludir las restricciones estadounidenses a la venta de procesadores de inteligencia artificial a clientes chinos.

Esta cifra es casi el doble de la que se espera que Huawei venda de su producto rival fabricado en China, el Ascend 910B, según las estimaciones de SemiAnalysis, una consultora especializada en chips.

Nvidia es la última empresa de Silicon Valley que se ve envuelta en las tensiones entre Washington y Beijing. El gobierno de Biden quiere frenar el flujo de los chips más potentes del mundo a China, temiendo que Beijing pueda utilizarlos para crear sistemas de IA más potentes con aplicaciones militares.

La consiguiente escasez de chips de IA ha mermado la capacidad de grupos tecnológicos chinos como ByteDance, Tencent y Alibaba para competir con los estadounidenses OpenAI, Microsoft, Meta y Google en una tecnología que está remodelando el sector.

Cada chip H20 cuesta entre US$ 12.000 y US$ 13.000 mil, lo que sugiere que es probable que Nvidia genere más de US$ 12.000 millones en ventas. Esta cifra superaría los US$ 10.300 millones de ingresos de todo su negocio en China -incluida la venta de chips gráficos a jugadores de PC y otros productos- en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2024.

Nvidia declinó hacer comentarios sobre las previsiones. Huawei no respondió a una solicitud de comentarios.

10% del negocio

Desde que la administración Biden introdujo por primera vez restricciones a la capacidad de Nvidia para vender sus chips de IA más potentes en China en 2022, la compañía estadounidense ha advertido que su negocio sufriría a medida que los proveedores de computación en la nube y las nuevas empresas de IA de ese país recurrieran a alternativas locales como Huawei.

"Nuestro negocio en China es sustancialmente inferior a los niveles del pasado", dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante la llamada de ganancias más reciente de la compañía en mayo. "Y ahora es mucho más competitivo en China, debido a las limitaciones de nuestra tecnología. Sin embargo, seguimos haciendo todo lo posible para servir a los clientes en los mercados de allí."

Colette Kress, jefa de finanzas de Nvidia, dijo en la misma llamada que los ingresos de su segmento de centros de datos -que incluye chips de IA- en China en el último trimestre fueron "significativamente inferiores al nivel anterior a la imposición de las nuevas restricciones de control de exportaciones en octubre".

Hasta 2021, antes de que EE.UU. empezara a imponer controles a las exportaciones, China representaba más de una cuarta parte de los ingresos totales de Nvidia. Incluso si el chip H20 se vende tan bien como esperan los analistas, China podría estar más cerca del 10% de las ventas este año. Pero esto también refleja el enorme crecimiento que Nvidia está experimentando en las empresas tecnológicas estadounidenses, que construyen sistemas de inteligencia artificial cada vez más grandes.

Aunque las ventas de Nvidia en China han sido menores antes del lanzamiento del nuevo H20 esta primavera, los analistas de Morgan Stanley y SemiAnalysis afirman que el chip ya se está distribuyendo en volumen y está demostrando ser popular entre los clientes chinos, a pesar de su rendimiento inferior en comparación con los chips que Nvidia puede vender en Estados Unidos.

"Los compradores valoran positivamente la competitividad potencial de los clusters de H20", escribió Morgan Stanley en una nota de investigación dirigida a sus clientes esta semana, señalando la "fuerte demanda china".

Dylan Patel, de SemiAnalysis, afirma que, aunque las capacidades del H20 "sobre el papel" son inferiores a las del 910B de Huawei, en la práctica el chip de Nvidia está "un poco por delante", gracias a un rendimiento de memoria superior.

Calculó que Huawei vendería unos 550.000 chips 910B durante el mismo periodo, ya que la empresa con sede en Shenzhen y sus socios fabricantes luchan por producir los complejos procesadores en volúmenes suficientemente altos para satisfacer la demanda.

La mayoría de las empresas chinas de IA también han construido sus modelos de IA sobre el ecosistema y el software de Nvidia. El cambio a la infraestructura de Huawei llevaría mucho tiempo y sería costoso.

En octubre de 2022, la administración Biden introdujo restricciones a la capacidad de Nvidia para vender a China sus chips más potentes, incluidos los A100 y H100. A finales del año pasado endureció aún más esos controles para excluir también los chips más nuevos de Nvidia. En noviembre, Nvidia había empezado a comercializar un nuevo conjunto de chips adaptados a China, de los cuales el H20 es el más potente.

Si se incluyen los chips para jugadores de PC, centros de datos y otros clientes, China representó alrededor del 9% de los ingresos totales de Nvidia en el trimestre más reciente, finalizado en abril, frente al 22% del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los ingresos totales procedentes de China, incluido Hong Kong, aumentaron durante ese periodo, con un incremento interanual superior al 50% hasta alcanzar los US$ 2.500 millones.