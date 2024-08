Oasis se reunirá para una serie de lucrativos conciertos en Reino Unido e Irlanda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Oasis, la banda de rock en el corazón de la escena Britpop de la década de 1990, se reunirá para una serie de lucrativos conciertos en el Reino Unido el próximo año, poniendo fin a una disputa de 16 años entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La pareja anunció el martes que aparecerían en el escenario por primera vez desde 2009 en una gira de 14 fechas por el Reino Unido e Irlanda en 2025, tras un fin de semana de febriles especulaciones entre los fans.

La banda sigue siendo enormemente popular, no sólo entre su base de fans original de la década de 1990, sino también entre sus hijos, dada la continua popularidad de éxitos como “Don’t Look Back in Anger” y “Wonderwall” en los servicios de transmisión de música.

Oasis tiene más de 21 millones de oyentes mensuales sólo en Spotify, incluida una audiencia de la Generación Z que aún no había nacido cuando la banda lanzó sus primeros dos álbumes, y ampliamente considerados como sus mejores, a mediados de los años 1990.

La banda dijo en un comunicado: “Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a ver. No será televisado”.

Liam Gallagher (Foto: Reuters)

Se espera que la reunión sea una ganancia financiera inesperada para los dos hermanos, cuyas carreras musicales en solitario nunca han alcanzado los mismos niveles de popularidad que Oasis a pesar de que ambos presentan regularmente viejos éxitos en sus presentaciones.

Los dos hermanos han minimizado durante mucho tiempo cualquier intento de reformar la banda, y ambos intercambiaron insultos en las redes sociales y en entrevistas. Esta antipatía de larga data se ha sumado al entusiasmo por la reunión de la banda, y es probable que la relación de los hermanos en el escenario sea tan central como las canciones.

Tras los pasos de Blur

La decisión se produce tras el regreso triunfal de los archirrivales del pop británico, Blur, al estadio de Wembley el año pasado para dos fechas con entradas agotadas, que generaron elogios generalizados de la crítica y una película derivada estrenada en los cines este verano.

A diferencia de Blur, cuyo regreso a Wembley estuvo marcado con un nuevo álbum, no se espera que Oasis haga ninguna música que coincida con las fechas de la gira del próximo año.

Oasis es una de las últimas bandas importantes de Britpop en reagruparse, y otros grupos como Suede ahora también agotan las entradas para grandes espacios y lanzan nueva música. Gran parte de la moda de la época es popular entre el público más joven, mientras que la llegada este año de un gobierno laborista a Downing Street -un momento decisivo para la era del pop británico en 1997 bajo Tony Blair- aumentará la sensación de nostalgia.

Noel Gallagher. (Foto: Reuters)

En un comunicado, la banda dijo que el jueves se cumplieron 30 años desde que se lanzó su álbum debut Definitely Maybe, lo que significa que "el momento debe ser una influencia subconsciente".

"No ha habido ningún gran momento revelador que haya encendido la reunión, sólo la comprensión gradual de que es el momento adecuado", añadió.