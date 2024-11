¿Quién es Scott Bessent, el inversionista que Donald Trump eligió como secretario del Tesoro?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Donald Trump eligió a Scott Bessent como su secretario del Tesoro de Estados Unidos, nominando a uno de sus mayores patrocinadores financieros como el principal funcionario económico de su segunda administración.

Bessent será responsable de supervisar las promesas económicas más importantes del presidente electo, incluidos amplios recortes de impuestos, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de la mayor economía del mundo, su mercado de bonos más importante y el dólar.

La filosofía económica del gestor de fondos de cobertura busca unir el conservadurismo tradicional del libre mercado con el populismo de Trump. Ha defendido la reiterada amenaza del presidente electo de aumentar los aranceles frente a las acusaciones de que afectarían las relaciones con los aliados de Estados Unidos y aumentarían los precios al consumidor, afirmando que son una herramienta de negociación comercial y una forma de aumentar los ingresos del gobierno.

En una declaración del viernes, Trump describió a Bessent como “uno de los principales inversionistas internacionales y estrategas geopolíticos y económicos del mundo”, que era “ampliamente respetado”.

“Me ayudará a marcar el comienzo de una nueva era dorada para Estados Unidos, a medida que fortalecemos nuestra posición como la principal economía del mundo, centro de innovación y emprendimiento, destino del capital, manteniendo siempre, y sin lugar a dudas, el dólar estadounidense como la moneda de reserva del mundo”.

Trump agregó que con Bessent al mando, su administración “revitalizará el sector privado y ayudará a frenar la trayectoria insostenible de la deuda federal”.

Bessent también será responsable de dirigir la política de sanciones del gobierno, incluidas las impuestas a Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania, así como las normas que rigen Wall Street.

Su nombramiento deberá ser confirmado por el Senado estadounidense, que el año próximo estará controlado por los republicanos con 53 votos a favor y 47 en contra.

El perfil

El viernes por la noche, Trump también eligió a Russell Vought para dirigir nuevamente la Oficina de Administración y Presupuesto. “Russ sabe exactamente cómo desmantelar el Estado profundo y poner fin al gobierno armado, y nos ayudará a devolver el autogobierno al pueblo”, escribió Trump.

El presidente electo también eligió a Lori Chavez-DeRemer, congresista republicana de Oregon, para ser su secretaria de Trabajo.

Los banqueros de Wall Street de todo el espectro político estaban asimilando la noticia del nombramiento de Bessent y señalaron que mucho dependería de cuánta independencia tuviera para gestionar la economía.

Un negociador de un gran banco dijo que Bessent tenía una sólida experiencia en el manejo de situaciones financieras complejas, pero le preocupaba que pudiera convertirse en un "títere" de Trump.

"Bessent es un inversor muy hábil, tiene una gran trayectoria durante décadas, pero temo que no tendrá mucha autonomía", dijo el negociador. Bessent, de 62 años, es un veterano de Wall Street que ha estado entre los defensores más vocales de Trump y uno de sus asesores económicos más cercanos en los últimos meses. Será su primer cargo en el gobierno.

Actualmente dirige el fondo de cobertura Key Square Capital Management. Bessent trabajó anteriormente en estrecha colaboración con los multimillonarios George Soros y Stanley Druckenmiller.

Trump también contrató a un secretario del Tesoro que tenía experiencia en Wall Street durante su primer mandato, cuando el ex banquero de Goldman Sachs, Steven Mnuchin, ocupaba el cargo.

"No hay nadie con un mejor entendimiento de los mercados (que Bessent) para manejar US$ 36 billones en deuda, que sea un defensor vocal de la agenda económica del presidente electo y tenga la estatura en todo el mundo para navegar los desafíos económicos globales que debemos enfrentar", dijo Michael Faulkender, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Smith de la Universidad de Maryland y economista jefe del America First Policy Institute, alineado con Trump.

Un destacado abogado corporativo y antiguo donante demócrata dijo que la decisión de Trump era alentadora. “(Es una) elección sensata que tranquilizará a la comunidad financiera. El Tesoro funcionó bien con Mnuchin y espero que Bessent proporcione una estabilidad similar”, dijo el abogado.

Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, y Kevin Warsh, ex gobernador de la Reserva Federal, fueron candidatos para el cargo de Tesorería y viajaron a Mar-a-Lago esta semana para entrevistarse con Trump.

También lo fue Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, quien también es copresidente del equipo de transición de Trump. John Paulson, otro multimillonario gestor de fondos de cobertura, también había estado en la carrera antes de abandonar.

En una declaración del viernes, Paulson calificó a Bessent como una “elección excepcional”. “Tiene la experiencia de mercado y la perspicacia financiera para implementar con éxito la agenda económica del presidente Trump”.

Desafíos económicos

La nominación de Bessent, que se considera una elección pragmática, sigue a una serie de nombramientos controvertidos, entre ellos el del presentador de Fox News Pete Hegseth para Defensa y el del escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud.

El presidente electo también había nominado al ex congresista de Florida Matt Gaetz para dirigir el Departamento de Justicia, pero retiró su nombre de la consideración para el cargo. Bessent, un graduado de la Universidad de Yale que creció en Carolina del Sur, tomará el timón de una economía estadounidense que se encuentra en una posición sólida.

Después de la peor crisis del costo de vida en décadas, la inflación ha disminuido de manera constante tras un período de altas tasas de interés. El desempleo se mantiene históricamente bajo en el 4,1%, lo que mantiene fuerte el gasto de consumo.

Muchos economistas han advertido que los planes económicos proteccionistas de Trump y su promesa de deportar a millones de inmigrantes y recortar los impuestos podrían reavivar la inflación y afectar el crecimiento, una crítica que Bessent ha rechazado firmemente.

En una entrevista con el Financial Times en octubre, Bessent describió los aranceles como una amenaza “maximalista” que podría reducirse durante las conversaciones con los socios comerciales.

También negó que la administración Trump devaluara el dólar. “Mi opinión general es que, al fin y al cabo, él es un defensor del libre comercio”, dijo Bessent al FT, refiriéndose a Trump. “Se trata de intensificar para desescalar”.

Pero Bessent ha propuesto ideas más heterodoxas, incluida la adopción de medidas que podrían atentar contra la independencia de larga data de la Reserva Federal.

Hablando recientemente con el ideólogo de derecha y aliado de Trump, Steve Bannon, también sugirió recortar el gasto gubernamental en un billón de dólares durante la próxima década.

El equipo de transición de Trump también anunció una serie de nominados en el área de salud: el cirujano de Johns Hopkins Marty Makary, quien saltó a la fama por oponerse a los mandatos de vacunación durante la pandemia, fue nombrado como su elección para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La colaboradora de Fox News Janette Nesheiwat fue nominada como cirujana general y médica, y el ex congresista republicano Dave Weldon fue elegido para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.