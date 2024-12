Riqueza de los jefes de firmas de capital privado de EEUU aumentó en US$ 56 mil millones en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La riqueza de los jefes de las mayores firmas de capital privado de Estados Unidos aumentó en más de US$ 56 mil millones en 2024, ya que las acciones de Blackstone, Apollo y KKR alcanzaron nuevos máximos, impulsadas por un rápido crecimiento y su incorporación al principal índice bursátil estadounidense.

El aumento de las acciones ha enriquecido a pioneros del capital privado como el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman, y los cofundadores de KKR, Henry Kravis y George Roberts, y ha generado un nuevo grupo de negociadores multimillonarios en la industria antes de la desregulación esperada por la administración entrante de Donald Trump, que podría impulsar la realización de acuerdos y el crecimiento de los activos en 2025.

Los principales líderes de Blackstone vieron cómo sus acciones crecieron en US$ 13.500 millones en 2024, ya que su valor de mercado se disparó casi 50% hasta los US$ 214 mil millones.

Entre las siete mayores firmas de capital privado que cotizan en bolsa de EEUU, las ganancias en acciones en poder de los principales ejecutivos y fundadores de la industria fueron de más de US$ 56 mil millones, lideradas por el director de Blackstone, el mayor administrador de activos alternativos del mundo, según cálculos de Financial Times basados en documentos públicos.

Blackstone lidera el podio

Las acciones se vieron impulsadas por el crecimiento de sus activos, que superaron el US$ 1 billón (millón de millones). En septiembre de 2023, Blackstone se convirtió en el primer grupo de capital privado en ser incluido en el índice S&P 500.

Los analistas esperan que los fondos de Blackstone para inversionistas privados adinerados en bienes raíces, crédito y capital privado generen honorarios lucrativos en 2025, lo que impulsará las ganancias. Las expectativas sobre su desempeño han llevado su valoración a más de 40 veces sus ganancias distribuibles en los últimos 12 meses, un indicador del flujo de caja del grupo.

La mayor parte del crecimiento de las tenencias de los ejecutivos fue para el director ejecutivo de Blackstone, cuyas acciones subieron más de US$ 11 mil millones este año. Las tenencias del presidente Jonathan Gray, en tanto, se elevaron a US$ 7.500 millones.

Otros dos altos ejecutivos (el jefe de capital privado Joe Baratta y el director financiero Michael Chae) ahora tienen participaciones por más de US$ 1.000 millones, según informes de Blackstone.

Acciones de KKR

Las acciones de KKR tuvieron el mejor rendimiento de cualquier gran grupo de capital privado en 2024, ya que sus acciones casi se duplicaron debido a una recaudación de fondos acelerada, con casi US$ 120 mil millones en capital nuevo en los últimos 12 meses. Se agregó al S&P 500 en junio.

Las ganancias significan que las participaciones de los cofundadores Kravis y Roberts superaron los US$ 12 mil millones. Las participaciones de los codirectores Scott Nuttall y Joe Bae se dispararon a unos US$ 2.700 millones, impulsadas por el rendimiento anual medio del 30% de las acciones de KKR desde que asumieron el liderazgo en octubre de 2021.

Las acciones de Apollo Global, que se incorporó al S&P 500 en diciembre, también casi se duplicaron, lo que refuerza las participaciones del director ejecutivo Marc Rowan y los cofundadores Leon Black y Josh Harris, que dejaron la empresa en 2021.

El alza de las acciones también creó grandes ganancias inesperadas para una nueva generación de líderes dentro de Apollo, a quienes ahora se les paga principalmente en acciones. James Belardi, cofundador y director ejecutivo de la unidad de seguros de Apollo, Athene, que supervisa US$ 350 mil millones, vio que el valor de sus acciones subió por encima de los US$ 1.000 millones este año, mientras que los copresidentes de Apollo, Scott Kleinman y James Zelter, tienen acciones por más de US$ 500 millones, según su informe anual.

El dúo recibió grandes subvenciones de acciones como parte de sus promociones en 2017 y estaban en condiciones de liderar conjuntamente Apollo si Rowan se marchaba para convertirse en secretario del Tesoro de EEUU bajo el Presidente electo Donald Trump.

En septiembre de 2023, Apollo otorgó US$ 550 millones en unidades de acciones restringidas a un grupo de líderes formado por John Zito, subdirector de inversiones de crédito, Grant Kvalheim, presidente de Athene, y dos socios senior de capital privado, Matt Nord y David Sambur. Desde entonces, el valor de esa adjudicación se ha duplicado aproximadamente hasta más de US$ 1.000 millones.

Sin embargo, en los últimos meses, ejecutivos como Kleinman, Belardi, Zelter y Rowan han vendido grandes bloques de acciones o han manifestado su intención de hacerlo.

Los principales ejecutivos de Ares, TPG y Blue Owl vieron cómo sus acciones ganaron más de US$ 4 mil millones en 2024, según los cálculos de FT, impulsados por ganancias de acciones de 50%-65%.

Además del alza de las acciones, los ejecutivos de capital privado pueden obtener grandes ganancias gracias a los dividendos trimestrales sobre sus participaciones. En conjunto, los principales ejecutivos de las siete empresas han recibido casi US$ 3 mil millones en dividendos este año, según los cálculos de FT.