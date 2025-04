"Sé lo que hago": Donald Trump desafía la agitación del mercado con la entrada en vigor de sus aranceles recíprocos y la guerra comercial a gran escala

Por: Financial Times

Sin una última oportunidad por parte de la Casa Blanca, los llamados aranceles recíprocos del presidente entraron en vigor a la medianoche del miércoles en Washington. Incluyen un impuesto del 104% a China que reducirá drásticamente el comercio entre las dos economías más grandes del mundo.





Los aranceles marcan un profundo retroceso tras décadas de liberalización en la economía mundial y, de mantenerse, conducirán a una reestructuración completa de los patrones comerciales globales.





Los mercados prolongaron la caída que comenzó cuando Trump anunció los aranceles el "día de la liberación" la semana pasada.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron, mientras que el dólar, las acciones europeas y los precios del petróleo cayeron. La histórica decisión de imponer aranceles consolida la agresiva política comercial que Trump ha seguido desde que regresó al cargo, mientras el presidente estadounidense intenta rehacer un orden económico global que, según él, ha “estafado” a Estados Unidos durante décadas.



Funcionarios de la Casa Blanca, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han intentado promover posibles negociaciones comerciales con Corea del Sur, Japón y otros países. El mensaje había dado esperanzas a los inversores de que Trump podría suavizar su postura tras la presión de aliados multimillonarios, socios comerciales y republicanos en el Congreso.





Trump: "Contento con nuestra situación"

En un evento de recaudación de fondos para los republicanos en el Congreso el martes por la noche, Trump adoptó un tono desafiante, afirmando que otros países "quieren llegar a un acuerdo con nosotros", pero que Estados Unidos no "necesariamente" necesita ningún acuerdo y que está "contento con nuestra situación". Añadió: "Sé lo que hago".



En una publicación en Truth Social a última hora del martes, Trump dijo estar "orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de las empresas subcontratadas; el presidente que defiende a la gente común, no a Wall Street".





Sin embargo, la decisión de seguir adelante con los aranceles ha generado temores de una recesión y una inflación galopante en Estados Unidos, así como una grave desaceleración de la economía mundial. "Nuestras estimaciones de 'shocks' en las perspectivas del mercado utilizando los movimientos conjuntos de las acciones y los bonos estadounidenses son consistentes con una fuerte rebaja en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos", señalaron los analistas de Goldman Sachs.









Volatilidad en los mercados





El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,12 puntos porcentuales, hasta el 4,38%.





El Stoxx Europe 600 cayó un 2,2% en las primeras operaciones. Los futuros que replican el S&P 500 llegaron a caer un 3% antes de recuperarse y cotizar un 0,1% a la baja. El S&P 500 ha perdido cerca de US$ 6,2 billones en valor de mercado desde el "día de la liberación".





Los precios del petróleo prolongaron su descenso, ya que los inversores se preparaban para una posible recesión. El crudo Brent, el índice de referencia internacional, cayó un 2,6%, hasta los US$ 61,2 por barril. El West Texas Intermediate, el índice de referencia estadounidense, cayó un 2,9%, hasta los US$ 57,87.





El dólar bajó un 1% frente a una cesta de otras divisas importantes.





Divisiones internas



La avalancha de medidas también ha elevado la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos a su nivel más alto en más de un siglo, según la agencia de calificación Fitch. La determinación del presidente de seguir adelante con sus aranceles ultraproteccionistas ha provocado una fuerte reacción de Wall Street, los líderes empresariales y algunos legisladores republicanos.





La guerra comercial ha generado divisiones dentro del propio círculo de Trump. Mientras Bessent ha descrito su plan para iniciar conversaciones con Japón sobre un nuevo acuerdo comercial, el zar comercial de Trump, Peter Navarro, escribió en el Financial Times que la postura del presidente "no era una negociación".





Elon Musk, el multimillonario tecnológico y asesor de Trump, atacó el martes a Navarro, llamándolo "imbécil" y "más tonto que un saco de ladrillos" después de que Navarro sugiriera que la oposición del jefe de Tesla a los aranceles era egoísta.







El miércoles, China manifestó su disposición a dialogar con Estados Unidos en un informe sobre comercio, horas antes de la entrada en vigor de sus propios aranceles de represalia.