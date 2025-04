Precio del cobre cae a mínimos de tres meses y en volátil sesión las bolsas rebotan, salvo Wall Street

La incertidumbre volvió a impactar los mercados este martes, siendo el cobre el principal damnificado de la jornada, la cual, además, estuvo marcada por una recuperación parcial de las bolsas tras tres jornadas de duras pérdidas; y la confirmación de un gravamen adicional de 50% por parte de Estados Unidos a los productos chinos.

En el caso del metal rojo, retrocedió 0,74%, ubicándose en US$ 3,973 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, según Cochilco. Esta es la primera vez que se cotiza bajo US$ 4 la libra desde el 3 de enero de 2025.

Antes del Día de la Liberación de Estados Unidos, el cobre venía de una racha alcista que incluso lo llevó a marcar su mayor valor del año el 31 de marzo, cuando alcanzó los US$ 4,528 la libra, apenas dos días antes del anuncio de aranceles por parte de Trump.

Sin embargo, la ofensiva comercial del líder republicano puso fin al impulso del metal, marcando un punto de inflexión en las expectativas del mercado.

Asimismo, durante la jornada el cobre Comex de Nueva York retrocedió 1,8% a US$ 4,11.

A juicio de la directora de estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux, “es improbable que esta caída en el precio del cobre se prolongue sin una respuesta del mercado”. Según explicó, tanto las tendencias históricas como los fundamentos actuales sugieren que el valor del metal no podría descender sostenidamente por debajo de ciertos niveles de soporte, que se ubican entre US$ 3,5 y US$ 4 la libra, los cuales afirmó, opera como “un piso natural” para el mercado.

Dólar vuelve a $1.000

Por su parte, el dólar se disparó $ 11,52 hasta los $ 1.000,75. La divisa no superaba la barrera de los $ 1.000 desde el 21 de enero.

“El dólar suele ser una moneda atractiva para buscar refugio mientras la incertidumbre e inestabilidad se apodera de los inversionistas”, aseguró el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Asia y Europa se levantan

A nivel bursátil, los mercados mostraron señales de recuperación, impulsados por las crecientes expectativas de un acuerdo entre EEUU y diferentes países para reducir progresivamente los aranceles.

Las bolsas asiáticas registraron un repunte generalizado, con la Bolsa de Tokio liderando las alzas al cerrar con un avance de 6,01%, recuperando gran parte de la caída de 7,68% sufrida en la jornada anterior.

En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 1,51%, tras haber cedido más de un 13,2% el día previo. Mientras que en China continental, los índices de Shanghái y Shenzhen también mostraron señales de recuperación, con incrementos del 1,58% y 0,81%, respectivamente.

En Europa, las principales ganancias estuvieron a cargo del índice FTSE de Londres, que subió 2,71%, el IBEX 35 de España, ganó 2,37%, y el DAX alemán, avanzó 2,48%.

Volatilidad en EEUU

Sin embargo, ya entrada la tarde en Washington -con los mercados asiáticos y europeos cerrados- la Casa Blanca confirmó que el Gobierno de Trump avanzará con la imposición de un nuevo arancel del 50% a los productos chinos, elevando así la carga tributaria total a 104%.

La medida, que entrará en vigor este miércoles a las 00:01 (hora del Este de EEUU, misma hora en Chile), provocó un retroceso inmediato en los índices que, hasta entonces, habían logrado repuntar tras las pérdidas de los días previos.

Tras un sólido inicio, el S&P 500 subió más de 4%, pero el entusiasmo de los inversionistas se desvaneció y el índice terminó la jornada con una caída de 1,57%, el Nasdaq registró una pérdida de 2,15%, mientras que el Dow Jones retrocedió 0,84%.

El IPSA también siguió una tendencia similar. A pesar de que en las primeras horas de la mañana logró subir 1,5%, la confirmación de los aranceles de Estados Unidos a China arrastró al índice, cerrando con una caída del 1,23%, ubicándose en 7.163,32 puntos su nivel más bajo desde el 29 de enero.

Con este resultado, el índice acumula un retroceso del 7,11% desde “Día de la Liberación”.

Fondos de pensiones

En paralelo, diversos actores han manifestado su preocupación ante la coyuntura. AFP Habitat envió un correo a sus afiliados indicando que su política de inversión se basa en un horizonte de largo plazo, por lo que las decisiones de ajuste se realizan en función de cambios estructurales en el mercado y no por fluctuaciones coyunturales de corto plazo.

“Los vaivenes del mercado en estos días impactarán los valores cuota de los fondos de pensiones. Sin embargo, algunos índices han mostrado señales de recuperación, lo que refleja la alta volatilidad del mercado. No es recomendable tomar decisiones apresuradas en portafolios diseñados para el largo plazo”, indicó la AFP.