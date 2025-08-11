Dólar sube con los mercados a la espera del IPC en EEUU y negociaciones arancelarias con China

Condiciones externas presionaban al tipo de cambio hacia arriba: el dollar index subía 0,4% a 98,6 puntos y el cobre Comex bajaba 0,2% a US$ 4,46 la libra. Pero la renta fija de EEUU sigue alineada, por ahora, con la postura de que la Fed bajará las tasas el próximo mes.

El dólar repuntaba este lunes, mientras el foco de los traders se centra en la publicación del IPC agendada para mañana martes en Estados Unidos, día en que también se termina el plazo de la tregua arancelaria entre China y la potencia norteamericana.

La divisa subía $ 3,4 hasta los $ 976,9 a media mañana en Chile, después de cerrar la semana pasada con una ligera caída, según los datos de Bloomberg, en parte gracias al fuerte repunte inflacionario del viernes.

Condiciones externas presionaban hoy al tipo de cambio hacia arriba: el dollar index subía 0,4% a 98,6 puntos y el cobre Comex bajaba 0,2% a US$ 4,46 la libra. En todo caso, la renta fija de EEUU operaba estable, alineada con la postura de que la Reserva Federal bajará las tasas el próximo mes.

Eventos en la mira

"Puede que el enfoque en los reportes de precios le esté dando al dólar global un pequeño impulso, en ausencia de otras noticias, pero el tono general de este sigue siendo de consolidación, ya que el dollar index se mantiene cerca de los niveles que prevalecían al fin de la semana pasada", observaron los estrategas de divisas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.

"El principal obstáculo para un recorte en septiembre sería un repunte mayor de lo esperado en la inflación. Los participantes del mercado analizarán detenidamente el IPC y el IPP de julio, buscando posibles evidencias de que los aranceles estén provocando un repunte de las presiones inflacionarias", dijeron los analistas Lee Hardman y Derek Halpenny de MUFG.

El IPC estadounidense se publicará mañana martes. También ese día se terminaría la pausa de los aranceles mutuos entre EEUU y China, así que los agentes estarán igualmente atentos a las eventuales conversaciones entre ambas potencias para extender el plazo.

Chile tendrá un fin de semana largo, ya que el viernes es feriado en el país por la Asunción de la Virgen. Ese día en EEUU se darán a conocer las ventas minoristas de julio, otro insumo para ajustar las expectativas en torno a la Fed.

"Más allá de los datos de esta semana, es probable que el evento de Jackson Hole a fines de la semana que viene se convierta en un foco de atención mayor para los mercados. El simposio de este año se centra en la transición de los mercados laborales y, a lo largo de los años, ha desarrollado una reputación como escenario para desvelar los pivotes de la política de la Fed", planteó Scotiabank.

Los analistas recordaron que el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó el año pasado en Jackson Hole que había llegado el momento de bajar las tasas, y el banco central los redujo 50 puntos base en la siguiente reunión de septiembre.