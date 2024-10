Trump culpa a Zelenski de comenzar la guerra con Rusia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Donald Trump culpó el jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de ayudar a iniciar la guerra con Rusia, un comentario que sugiere aún más que Trump probablemente cambiará radicalmente la política estadounidense hacia Rusia si gana las elecciones del 5 de noviembre.

El expresidente republicano ha criticado con frecuencia a Zelenski durante la campaña electoral, llamándole en repetidas ocasiones "el mayor vendedor de la Tierra" por haber solicitado y recibido miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense desde que estalló la guerra en 2022.

Trump también ha criticado al líder ucraniano por no buscar la paz con Moscú, y ha sugerido que Ucrania podría tener que ceder parte de su territorio a Rusia para llegar a un acuerdo de paz, una concesión que Kiev considera inaceptable.

Los comentarios de Trump en el Podcast PBD del jueves con Patrick Bet-David fueron un paso más allá de sus críticas anteriores. Dijo que Zelenski era culpable no sólo de no haber puesto fin a la guerra, sino de haber ayudado a iniciarla, a pesar de que el conflicto estalló cuando Rusia invadió territorio soberano ucraniano.

"Eso no significa que no quiera ayudarle, porque me siento muy mal por esa gente. Pero nunca debería haber dejado que empezara esa guerra", dijo Trump.

Zelenski presentó a Trump su "plan de victoria" para poner fin a la guerra durante una reunión en Nueva York en septiembre, un encuentro que ambos líderes describieron como cordial.

Los comentarios públicos de Trump, sin embargo, sugieren que podría tratar de reducir la ayuda a Ucrania si derrota a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, el 5 de noviembre. El expresidente ha dicho en repetidas ocasiones que podría poner fin al conflicto antes de asumir el cargo en enero, pero no ha dicho cómo.

Harris se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania, y ha descrito una victoria para la nación de Europa del Este como un interés vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. Con frecuencia ha reprochado a Trump que no esté dispuesto a enfrentarse al presidente ruso Vladimir Putin.