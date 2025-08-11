Acciones de empresas ligadas a la marihuana "por las nubes" tras reportes de que Trump evalúa reclasificarla como droga menos peligrosa

El cannabis está actualmente clasificado bajo la Lista 1, junto con la heroína y el LSD. El exrepresentante republicano de Florida, Matt Gaetz, declaró en marzo que la administración Trump reclasificaría la sustancia bajo la Lista III, con los esteroides anabólicos y el medicamento para la concentración Adderall.

Las acciones de las empresas vinculadas al cannabis subieron este lunes después de reportes de que el presidente Donald Trump estudia reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, lo que le dio al sector un fuerte impulso.

Las acciones de la empresa de producción de invernaderos Village Farms International subieron hasta 42% este lunes, su mayor salto intradiario desde junio de 2017. Tilray Brands, Canopy Growth, Aurora Cannabis, SNDL y Cronos Group registraron alzas de dos dígitos después de que el Wall Street Journal informara que el presidente de Estados Unidos estaba interesado en hacer el cambio.

El artículo destacaba declaraciones de Trump realizadas durante un evento de recaudación de fondos, citando a personas familiarizadas con el tema. Las señales de un nuevo impulso desde la administración para cambiar la clasificación podrían haber reavivado las expectativas de una legislación federal más amplia, clave para desbloquear valor en el sector.

El cannabis está actualmente clasificado como una droga de la Lista 1, una categoría que también incluye sustancias como la heroína y el LSD. El exrepresentante republicano de Florida, Matt Gaetz, declaró en un artículo de opinión publicado en marzo que la administración Trump introduciría un cambio significativo al reclasificar el cannabis como una droga de la Lista III, lo que lo equipara con los esteroides anabólicos y el medicamento Adderall.

“A largo plazo, una reclasificación del cannabis probablemente beneficiaría a todo el sector al impulsar la investigación, reducir el estigma, mejorar el acceso al capital y abrir un gran mercado potencial”, escribió el analista de TD Cowen, Derek Lessard, en una nota del lunes.

El experto mantiene una recomendación de compra para la canadiense Aurora Cannabis, aunque recordó a los inversionistas que la compañía no tiene planes conocidos para entrar al mercado estadounidense. Incluso si EEUU aprobara la reclasificación, advirtió, probablemente no tendría efectos inmediatos en empresas sin operaciones en ese país.

La reclasificación también es un tema distinto a la legislación federal. En EEUU, la legalización opera bajo un sistema fragmentado por estados, y el avance hacia una legalización a nivel nacional ha sido lento. El sector cotiza muy por debajo de su auge en 2021, cuando las tasas de interés eran más bajas y el entusiasmo de los inversionistas estaba en su punto máximo.

El ETF Amplify Alternative Harvest, un fondo cotizado en bolsa que rastrea empresas de cannabis, subió hasta 20% este lunes, aunque todavía se encuentra más de 90% por debajo de su máximo de 2021.