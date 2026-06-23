Bci Group designa a José Luis Ibaibarriaga como CFO del holding
El ejecutivo partirá el próximo 1 de julio en el nuevo cargo. En tanto, en el cargo de gerente de finanzas de Bci, asumirá Roberto Pulido,
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Como parte del proceso de evolución societaria que lleva adelante Bci Group, este martes se anunció que José Luis Ibaibarriaga asumirá como CFO del nuevo holding financiero a partir del 1 de julio de este año.
Es ejecutivo de confianza del Grupo Yarur, ya que desde los últimos 15 años, Ibaibarriaga se ha desempeñado como gerente corporativo de planificación y control financiero de Bci.
De acuerdo con la firma, el principal objetivo del CFO de Bci Group “será dirigir la transición financiera de la estructura del holding resguardando la sostenibilidad económica de la matriz bajo los más altos estándares internacionales”. Asimismo, centrará su gestión y liderazgo en tres pilares estratégicos fundamentales: finanzas, planificación estratégica y estandarización regulatoria y financiera.
Este nombramiento se enmarca en la constitución de la matriz Bci Group el 2 de abril, y que el 1 de junio se solicitó la inscripción de las acciones emitidas por el grupo en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De esta manera, el grupo sigue avanzando con el objetivo de potenciar su crecimiento futuro en Chile, Estados Unidos y Perú.
Al final del proceso, la matriz Bci Group tendrá bajo su control a dos bancos que serán independientes entre sí: Bci más sus filiales, y City National Bank of Florida (CNB).
Conforme a la normativa vigente, la evolución societaria requiere autorizaciones de la CMF y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), entre otras.
El rol de CFO de Bci en Chile lo asumirá, también a partir del 1 de julio, Roberto Pulido, quien entró a la institución en 2007 y lleva más de 10 años como gerente de control de gestión del banco.
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