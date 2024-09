Caso Audios: comienza apelación de prisión preventiva de Luis Hermosilla y defensa prepara liberación de chats

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pasadas las 09:00 horas de este jueves comenzó la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva de Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audios por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

En la antesala a la audiencia en la Corte de Apelaciones, el abogado defensor y hermano del investigado, Juan Pablo Hermosilla, entregó detalles sobre cómo se preparan para la liberación al público de las más de 777 mil hojas de conversaciones y archivos extraídos del celular del penalista.

Cabe recordar que este miércoles, un grupo de abogados de la defensa de Luis Hermosilla, comandados por Francisco Sepúlveda, acudieron a la Fiscalía Metropolitana Oriente para retirar un disco duro portátil con la información del teléfono.

“Lo primero tenemos que hacer es un protocolo, que lo vamos a hacer hoy, porque esto tenemos que manejarlo con cuidado, no tiene que contaminarse, tiene que ser manejado en forma adecuada, no puede ser objeto de hackeo”, afirmó Juan Pablo Hermosilla.

Es por ello que “nos estamos ayudando con gente especializada en el tema y por lo que me han dicho técnicos es que nos va a demorar entre dos y tres semanas en tener esto ordenado”, adelantó el abogado.

“Los parámetros son buscar temas de interés público, yo estoy abierto, y lo he hablado con algunos editores de medios, a recibir consejos, porque lo que no quiero es violar privacidad y ni el secreto profesional y por lo tanto, si hay alguien que me dice oye, porque sería de interés público, estoy abierto”, reveló.

En tanto, volvió a señalar un eventual cherry picking de los chats conocidos hasta ahora. “Lo que queremos es parar este goteo, esta manipulación que hay sobre el caso a partir de esta filtración”, subrayó.

En esta línea, “todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar, pero tenemos que hacerlo de una forma que sea simultánea, todos los personajes que estén vinculados al Poder Judicial, todos los que están vinculados al Ministerio Público, todos los que pueden haber sido autoridades con los cuales hubo contacto, y al mismo tiempo darles la oportunidad a ellos de que den su versión primero, contar qué es lo que pasó”, afirmó.