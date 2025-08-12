Berstein: “La CMF debe velar por la estabilidad del sistema, mandato que luego se pondera en las decisiones”

Este martes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, volvió a defender las últimas decisiones de la institución, que han sido criticadas por la Asociación de Bancos (Abif).

En un encuentro realizado en las oficinas del estudio de abogados García Nadal & Cía, Berstein aseguró que como regulador “nos corresponde supervisar un perímetro de instituciones, y permanentemente dictar normas, donde tenemos un sistema de consultas abiertas”. En esta línea, las decisiones se apegan al marco legal y “entregan una bajada a las leyes, donde nos toca escuchar a distintos actores y ponderar los argumentos que recibimos”.

Berstein concluyó que “a veces no dejamos a todos contentos, pero la CMF debe velar por la estabilidad del sistema financiero, mandato que luego se pondera en la toma de decisiones”.