Claudio Melandri de Santander: “Es muy necesario retomar una senda de expansión de nuestra economía”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Santander realizó esta tarde su junta ordinaria de accionistas, instancia en la que sus participantes aprobaron repartir el equivalente al 70% de las utilidades de 2023, ascendente a la suma de un poco más $ 347.482 millones, lo que se traduce en poco más de US$ 355 millones.

En ese escenario, el presidente del banco, Claudio Melandri, abordó la coyuntura nacional y expresó que “el retorno de los equilibrios macroeconómicos en 2024 reabrirá el debate en Chile sobre el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía”.

Para Melandri, “actualmente tenemos desafíos de productividad y de inversión para poder elevar el crecimiento tendencial del PIB. Este ha venido a la baja y se ubica entre 2% y 2,5%”.

Melandri enfatizó que “si como nación queremos resolver los problemas en educación, salud y otras razonables demandas, es muy necesario retomar una senda de expansión de nuestra economía. Sin crecimiento, no podremos alcanzar los objetivos que nos planteamos como país y limita la posibilidad de ampliar beneficios sociales”.

Por su parte, el gerente general y country head de Santander Chile, Román Blanco, recordó que la entidad invertirá US$ 800 millones en los próximos años. De este monto, US$ 350 millones se destinarán al nuevo edificio corporativo que se está construyendo en la comuna de Las Condes. Los US$ 450 millones restantes se destinarán a iniciativas de tecnología y renovación de sucursales.

Desempeño del banco

Blanco dedicó palabras a la performance de la compañía en el mercado bursátil. Destacó que “la acción del banco ha tenido un desempeño excelente, siendo la del sistema financiero que más se ha revalorizado (un 35,8% incluyendo dividendos) frente al mercado (17,8% del IPSA). Esto refleja nuestra posición sólida y las perspectivas de generación de valor futuro”.

El ejecutivo se refirió también a los principales hitos alcanzados por el banco durante el ejercicio recién pasado, como la cuenta “Más Lucas”, que ha permitido captar más de 160.000 clientes y la puesta en marcha de un nuevo formato de tipo de sucursal denominado Work/Café Expresso.